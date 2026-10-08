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Zanin rejeita pedido de Paes contra decisão do TSE que declara Ruas vencedor no 1º turno no Rio

Com a anulação dos 274.411 votos de Garotinho, o resultado é alterado matematicamente e dá a vitória a Douglas Ruas (PL) no primeiro turno da eleição

Ministro Cristiano Zanin durante sessão da Primeira Turma do STF em 04 de junho de 2024. Foto: Andressa Anholete/SCO/STF (Andressa Anholete/SCO/STF/Divulgação)

Ministro Cristiano Zanin durante sessão da Primeira Turma do STF em 04 de junho de 2024. Foto: Andressa Anholete/SCO/STF (Andressa Anholete/SCO/STF/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20h27.

Última atualização em 8 de outubro de 2026 às 20h37.

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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta quinta-feira, 8, o pedido da coligação do candidato ao governo do Rio Eduardo Paes (PSD) para suspender a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que determinou a exclusão dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O ministro determinou o arquivamento do processo. 

A coligação buscava impedir que os votos recebidos pelo ex-governador fossem retirados da contagem da eleição para o governo do Rio de Janeiro. O objetivo era viabilizar a realização de um segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Paes.

Com a anulação dos 274.411 votos (3,1%) de Garotinho, o resultado é alterado matematicamente e dá a vitória a Ruas no primeiro turno da eleição.

Na apuração, Ruas terminou com 49,2% dos votos válidos, enquanto Paes alcançou 42,7%, resultado que levaria a disputa para o segundo turno.

O nome de Garotinho continuou na urna porque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que barrou sua candidatura saiu depois do fechamento do sistema da urna eletrônica.

Entenda por que o TSE anulou os votos de Garotinho

A candidatura de Garotinho já havia sido indeferida pelo TRE-RJ, que considerou o ex-governador inelegível pela condenação, em 2018, por ato doloso de improbidade administrativa. Garotinho recorreu ao TSE para tentar reverter a decisão, mas o recurso não foi julgado antes da eleição. Por isso, seus votos foram inicialmente computados, enquanto a Justiça Eleitoral aguardava uma definição sobre a validade da candidatura.

No dia seguinte à votação, Garotinho informou que pretendia desistir do recurso apresentado ao TSE. A manifestação levou os ministros a discutir se seria possível retirar o recurso após a eleição, quando já era conhecido o impacto que a eventual anulação dos votos teria sobre o resultado.

Nesta quinta, o relator defendeu a manutenção do indeferimento da candidatura. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior divergiram. Os dois defenderam uma solução que preservasse os votos de Garotinho e permitisse a realização de um segundo turno.

Por 5 votos a 2, prevaleceu o entendimento do relator. Com isso, o TSE determinou a comunicação ao TRE-RJ para que adote as providências cabíveis.

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