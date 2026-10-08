'Vou sentir falta de te encher de gols': a brincadeira de Messi com o goleiro reserva da Argentina

RESUMO | Em meio à forte emoção que marcou a despedida oficial de Lionel Messi da seleção da Argentina após a vitória sobre o Benim, o goleiro Juan Musso revelou nas redes sociais uma dedicatória irreverente e bem-humorada escrita pelo craque em sua camisa de jogo.

A despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina, concretizada na vitória por 3 a 0 sobre o Benim no Estádio Monumental de Núñez, foi embalada por homenagens e emoção nas redes sociais. Entre as dezenas de mensagens compartilhadas pelos companheiros de equipe, uma postagem em particular chamou a atenção pelo tom descontraído e intimista de bastidores.

O goleiro Juan Musso, arqueiro do Atlético de Madrid e parte do grupo albiceleste, utilizou seu perfil no Instagram para exibir o uniforme que vestiu na noite histórica, revelando uma dedicatória personalizada e pra lá de curiosa deixada pelo camisa 10.

A resenha nos bastidores da Albiceleste

Conhecido pelo perfil reservado, Messi mostrou seu lado brincalhão ao assinar a camisa do colega de posição. Na mensagem escrita à mão no tecido do uniforme, o craque registrou:

"Para Juan, com muito carinho. Vou sentir falta de encher você de gols e que você fique bravo", escreveu o capitão.

Ao publicar a imagem da relíquia acompanhada da legenda "Eterno obrigado", Musso sintetizou o sentimento do grupo. Embora fizesse parte do seleto grupo de campeões com a seleção, o goleiro sofreu durante anos nos treinamentos diários da equipe nacional para tentar conter a precisão cirúrgica de Messi nas finalizações — rotina que, pelo visto, deixará saudades não apenas nos gramados oficiais, mas também nas rivalidades internas dos coletivos.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Juan Musso (@juanmusso)

A despedida de Messi da Seleção Argentina

A noite do dia 6 de outubro de 2026 ficou eternizada na história do futebol mundial como o encerramento de uma era. Diante de mais de 80.000 torcedores que lotaram as dependências do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Lionel Messi vestiu a camisa da Seleção Argentina pela última vez em sua carreira na vitória por 3 a 0 sobre o Benim, em amistoso internacional de data FIFA.

Qual foi a brincadeira de Messi com Juan Musso?

O craque escreveu uma dedicatória bem-humorada na camisa de jogo do goleiro, dizendo que sentirá falta de marcar gols nele nos treinos e de vê-lo bravo.

Quem é Juan Musso?

É o goleiro da seleção argentina e jogador do Atlético de Madrid.

Onde a mensagem foi divulgada?

O próprio Juan Musso compartilhou a foto da camisa autografada e a mensagem em seu perfil oficial no Instagram.

Qual foi o tom geral da despedida de Messi?

A noite foi marcada por forte emoção, homenagens institucionais da AFA e demonstrações de carinho dos companheiros após o adeus definitivo do camisa 10 à equipe nacional.