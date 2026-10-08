Como a NFL criou um plano de R$ 960 milhões para incentivar um futebol americano 'light' a jovens

Flag Football tem ganhado uma série de jogadores e faz sucesso entre os jovens nos Estados Unidos. (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16h12.
RESUMO | Uma reportagem da Bloomberg Businessweek detalha como a NFL injetou centenas de milhões de dólares para transformar o flag football (futebol americano de bandeiras) em uma febre nacional entre adolescentes e jovens nos Estados Unidos, abrindo caminho para o esporte nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 e no cenário universitário.
O cenário dos esportes de base nos Estados Unidos passa por uma verdadeira uma revolução silenciosa, mas de proporções gigantescas. Enquanto o tradicional futebol americano de tackle (com contato) lida com o escrutínio sobre concussões e a queda histórica no interesse das novas gerações, a versão sem contato do esporte vive uma expansão meteórica.
Reportagem publicada pela Bloomberg Businessweek revela que, impulsionada por um aporte de US$ 192 milhões (cerca de R$ 961 milhões) da NFL e seus parceiros financeiros, a modalidade se consolidou como o esporte de equipe que mais cresce no país, encontrando um público inesperado e fervoroso: as adolescentes e jovens atletas.
Dados de federações estudantis mostram que mais de 100 mil garotas jogaram o esporte em escolas de ensino médio americanas recentemente, registrando saltos superiores a 500% em apenas meia década. Para ligas, marcas globais de material esportivo como a Oakley e o próprio comissário da NFL, Roger Goodell, o investimento não é apenas filantropia — trata-se de uma jogada comercial de longo prazo para garantir que as novas gerações continuem consumindo o ecossistema do futebol americano, independentemente de gênero.
O sucesso repentino do flag football não aconteceu por acaso. Mães e pais que antes hesitavam em permitir que seus filhos sofressem impactos severos na cabeça encontram na modalidade uma alternativa dinâmica, rápida e segura.
Os próprios praticantes apontam o apelo estético e competitivo da modalidade. O formato de cinco contra cinco exige que cada atleta atue tanto no ataque quanto na defesa, colocando todos os holofotes sobre posições tradicionalmente glamourizadas, como quarterback e wide receiver. A estética do esporte — repleta de luvas customizadas, óculos espelhados e penteados elaborados — conquistou a Geração Z de uma maneira que esportes tradicionais de quadra ou campo custavam a alcançar.
Do ponto de vista estrutural, a aposta da NFL tem mudado o horizonte corporativo e acadêmico:
Para o público que começa a acompanhar a modalidade, o flag football (ou futebol americano de bandeiras) é uma vertente oficial e dinâmica do tradicional futebol americano, com uma diferença fundamental: não há contato físico violento.
É uma variação do futebol americano sem contato físico, onde os defensores param o portador da bola puxando fitas presas à sua cintura.
A liga e seus parceiros financeiros investiram US$ 192 milhões para expandir a infraestrutura de base, criar ligas profissionais e fomentar o esporte em escolas e universidades.
Sim. O crescimento mais explosivo tem ocorrido entre meninas e adolescentes nas escolas de ensino médio americanas, impulsionado pela busca de segurança contra lesões e pela inclusão olímpica.
Sim, a modalidade fará sua estreia oficial no programa olímpico nos Jogos de Los Angeles 2028.