Fim de uma era: Fifa troca Panini por nova parceira após Copa de 2030

Com isso, a histórica ligação entre Fifa e Panini será encerrada após quase seis décadas. A colaboração começou antes da Copa do Mundo de 1970, no México, quando a editora italiana lançou seu primeiro álbum oficial do torneio. O vínculo completará 60 anos justamente na edição centenária da Copa, em 2030.

O novo acordo firmado pela Fifa amplia a atuação da Fanatics no universo dos produtos oficiais da entidade, que inclui torneios e outros eventos organizados pela federação.

Álbuns fazem parte da cultura das Copas do Mundo

Os álbuns da Panini se tornaram itens icônicos no futebol e também peças valiosas para colecionadores. Um álbum completo da Copa de 1970, por exemplo, chegou a ser vendido por mais de 10 mil libras em 2017.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino destacou o potencial comercial da nova parceria e afirmou que a Fanatics vem revolucionando o setor de colecionáveis esportivos.

“Em todo o panorama esportivo, vemos que a Fanatics está impulsionando uma enorme inovação em itens colecionáveis, proporcionando aos fãs uma nova maneira significativa de interagir com seus times e jogadores favoritos”, disse o dirigente.

“Assim, do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse envolvimento dos fãs precisamente graças ao nosso portfólio de torneios globais. E isso proporciona outra importante fonte de receita comercial que reinvestimos, como sempre, no jogo, no futebol.”

Apesar da mudança futura, Panini e Fifa ainda mantêm contrato em vigor pelos próximos anos. Em dezembro de 2023, as partes haviam renovado o acordo de exclusividade para figurinhas, cards colecionáveis, jogos de cartas e itens digitais oficiais.

A parceria atual contempla a Copa do Mundo de 2026, o Mundial de Clubes 2030, a Copa do Mundo Feminina de 2027 e outros torneios organizados pela entidade máxima do futebol.

Procurada pela EXAME, a Panini informou que não irá se posicionar sobre o tema, mas que a parceria com a Fifa segue até 2030.