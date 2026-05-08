Filipe Luís abre conversas para treinar o Fenerbahçe, diz site

Livre no mercado, Filipe Luís segue despertando o interesse de clubes do exterior. O ex‑lateral, que está desempregado desde março, vem sendo observado por diversas equipes e voltou a entrar no radar do Fenerbahçe, da Turquia.

Em setembro de 2025, o clube turco procurou o brasileiro, mas a proposta apresentada não foi aceita, o que esfriou as conversas naquele momento. Agora, porém, o cenário mudou. Um novo contato foi feito, e a resposta do técnico desta vez foi diferente.

Segundo a Agência RTI Esportes, dois candidatos à presidência do Fenerbahçe entraram em contato com o staff de Filipe Luís e manifestaram o desejo de contar com o brasileiro, visando um possível acordo. Ainda não há negociação avançada ou em curso, mas, ao contrário do que se imaginava anteriormente, o treinador autorizou a abertura de diálogo e vê a possibilidade com bons olhos.

Filipe Luís é representado por Jorge Mendes, um dos principais empresários do futebol mundial. O agente trabalha com a perspectiva de levar o técnico campeão da Libertadores da América de 2025 ao futebol inglês.

Flamengo demitiu Filipe Luís após goleada

A saída de Filipe Luís do comando técnico da equipe profissional do Flamengo aconteceu em março. A decisão foi tomada pela diretoria poucas horas após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira e a classificação para a final do Campeonato Carioca.

Segundo o clube, também deixam a comissão técnica o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

Filipe Luís encerrou a passagem com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas apenas em 2026.