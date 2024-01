Fifa The Best 2023: veja data, indicados e onde assistir ao prêmio

Nesta segunda-feira, 15 de janeiro, a FIFA realizará a cerimônia do The Best referente a 2023, revelando em Londres o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo. Lionel Messi, atual detentor do título, busca seu oitavo troféu, enfrentando Erling Haaland e Kylian Mbappé, ambos na busca por seu primeiro prêmio.

O período de avaliação compreende de 19 de dezembro de 2022, um dia após a Copa do Mundo no Catar, até 20 de agosto de 2023.

No futebol masculino, os finalistas entre os técnicos são Pep Guardiola, do Manchester City, Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spalletti, ex-Napoli e atualmente na seleção italiana. Na categoria de goleiros, Ederson, Courtois e Bono estão na disputa.

Já no futebol feminino, Aitana Bonmatí e Jenni Hermoso, campeãs do mundo com a Espanha, competem com a colombiana Linda Caicedo pelo prêmio de melhor jogadora. Entre as goleiras, Mackenzie Arnold, Cata Coll e Mary Earps estão na disputa, enquanto Jonatan Giráldez, Emma Hayes e Sarina Wiegman concorrem na categoria de treinadores.

O brasileiro Guilherme Madruga, ex-Botafogo-SP e atualmente no Cuiabá, está entre os indicados ao prêmio Puskás de gol mais bonito, ao lado de Julio Enciso, do Brighton, e Nuno Santos, do Sporting.

O que é o FIFA The Best 2023?

A FIFA concede o prêmio de melhor jogador do mundo desde 1991, enquanto a premiação para a melhor jogadora começou em 2001. O formato atual do FIFA The Best foi estabelecido em 2016. A cerimônia atual abrange diversas categorias, incluindo o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou treinadora no futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, além de reconhecimentos por Fair Play e torcedor.

A seleção de indicados nas categorias masculinas é realizada por um conselho técnico da FIFA, composto por ex-jogadores.

Quem faz parte do conselho?

Kaká (Brasil)

Petr Cech (República Tcheca)

Didier Drogba (Costa do Marfim)

Bret Emerton (Austrália)

Rio Ferdinand (Inglaterra)

Asamoah Gyan (Gana)

Mario Kempes (Argentina)

Alex Lalas (EUA)

Jon Obi Mikel (Nigéria)

Park Ki-Sung (Coreia do Sul)

Ivan Vicelich (Nova Zelândia)

Mais tarde, o vencedor é decidido pelo colégio eleitoral da premiação, composto por jornalistas, capitães e técnicos das seleções nacionais, juntamente com o público, que participa através de votação na internet. Cada um desses grupos tem um peso de 25% na pontuação final.

Desde 2016, a FIFA utiliza a temporada europeia como o período de análise para a premiação. No entanto, devido à realização da Copa do Mundo no final do ano em 2022, o FIFA The Best 2022 levou em consideração um ano e meio de desempenho, de agosto de 2021 a dezembro de 2022. Já o FIFA The Best 2023, ao avaliar o período de dezembro de 2022 a agosto de 2023, representa um ajuste em relação ao modelo utilizado nos anos anteriores.

O prêmio de melhor jogador do mundo já esteve unido à Bola de Ouro, um troféu tradicional concedido pela France Football, entre 2010 e 2015. No entanto, atualmente, as duas premiações são distintas e possuem modelos diferentes de votação. Lionel Messi conquistou a Bola de Ouro pela oitava vez.

Onde assistir ao FIFA The Best 2023

A transmissão da premiação ocorre no dia 15 de janeiro, segunda-feira, no Sportv e Globoplay.