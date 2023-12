Onde assistir ao Mundial de Clubes da FIFA?

Nesta terça-feira, 12, ocorre o primeiro jogo do Mundial de Clubes da FIFA, com o embate entre Al-Ittihad e Auckland City. A disputa está marcada para as 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O time vencedor deste confronto avançará para a segunda fase, enfrentando o time egipcio Al-Ahly. O vencedor do duelo terá pela frente o Fluminense na semifinal. Já o Manchester City aguardará na semifinal o time que se classificar entre León e Urawa Reds.

A grande decisão está programada para o dia 22 de dezembro, uma sexta-feira, também no Estádio King Abdullah Sports City.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol do Mundial de Clubes

A transmissão de todos os jogos do Mundial de Clubes será realizada pela CazéTV. A Globo, detentora dos direitos, transmitirá as semifinais e a final. As partidas também poder ser assistidas online pelo Globoplay.

12/12/2023

15h - Al-Ittihad x Auckland City - Sportv, Globoplay e CazéTV

15/12/2023

Jogo 2: Al Ahly x (Al-Ittihad x Auckland City ) - CazéTV

Al Ahly x (Al-Ittihad x Auckland City ) - CazéTV Jogo 3: León x Urawa Reds - CazéTV

18/12/2023

Semifinal 1: Fluminense x ( Al-Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City ) - CazéTV, Globoplay e TV Globo

19/12/2023

Semifinal 2: Manchester City x (León x Urawa Reds) - CazéTV, Globoplay e TV Globo

22/12/2023