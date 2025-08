Brasil vence Colômbia e é campeão da Copa América de futebol feminino

As mãos da goleira Lorena defenderam neste sábado uma cobrança de Jorelyn Carabalí e, com uma vantagem de 4–5 na disputa de pênaltis, a seleção feminina do Brasil conquistou seu nono título da Copa América após empatar por 4–4 em uma prorrogação emocionante.

Colombianas e brasileiras empataram por 3–3 no tempo regulamentar no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e nos 30 minutos de prorrogação a incansável Marta e Leicy Santos foram decisivas ao marcarem gols que levaram a partida até o 4–4.

Mas na disputa por pênaltis não tiveram a mesma precisão, e suas cobranças foram defendidas pela colombiana Katia Tapia e pela brasileira Lorena.

A Copa América feminina continua sendo esquiva para a Colômbia, que há três anos perdeu o título por 0–1 para a mesma seleção do Brasil em uma final disputada em Bucaramanga.

Três anos depois, na décima edição do torneio sediado pelo Equador em sua capital, Quito, ambos os países protagonizaram um jogo pirotécnico.

A camisa dez da Colômbia, Leicy Santos, marcou o 4–4 ao converter uma cobrança de falta no minuto 115.

A incansável Marta Vieira da Silva entrou em campo no minuto 82 e marcou dois gols que pareciam encaminhar o nono título da equipe Canarinho na competição.

A jogadora nascida em Dois Riachos, município do estado nordestino de Alagoas, completou hoje 117 gols em sua história com a seleção verde-amarela. Primeiro, garantiu o empate em 3–3 nos acréscimos do tempo regulamentar, aos 96 minutos. Depois, marcou o 3–4 aos 115 minutos.

Linda Caicedo colocou as colombianas na frente aos 25 minutos, mas antes do fim do primeiro tempo, no nono minuto de acréscimo, Angelina empatou de pênalti.

No segundo tempo, a defensora brasileira Tarciante colocou as colombianas novamente em vantagem ao cometer um pênalti, mas a artilheira do torneio, Amanda, deixou tudo igual (2–2) ao marcar seu sexto gol na competição.

As Cafeteras acreditaram ter conquistado o título no minuto 88 com um gol de Mayra Ramírez, mas a incansável Marta apareceu aos 96 para levar a final a uma prorrogação de 30 minutos.