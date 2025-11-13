Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista Feminino

O duelo entre Santos e Palmeiras acontecerá nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 15h00, em Diadema, no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista Feminino.

O Santos segue vivo na briga por uma vaga na semifinal e precisa vencer para tentar entrar no G-4, enquanto o Palmeiras já está classificado, e cumpre tabela.

As Sereias da Vila ocupam a sexta posição do estadual, com 15 pontos conquistados até aqui. A equipe tem quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Por outro lado, o Palmeiras é o vice-líder com 26 pontos, somando oito vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis Escalações:

Santos (Técnico: Caio Couto)

Kaká; Leidi, Pardal, Ana Alice e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Nath, Samara e Thaisinha; Suzane Pires e Laryh.

Palmeiras (Técnico: Rosana Augusto)

Kate Tapia; Poliana, Paty Maldaner, Fê Palermo e Carla Tays; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Lais Estevam e Tainá Maranhão; Brena e Amanda Gutierres.