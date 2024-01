Fernando Diniz é demitido do cargo de técnico da seleção brasileira

Fernando Diniz não seguirá à frente da seleção brasileira como técnico. O treinador foi demitido nesta sexta-feira, 5, após o retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informações do ge.com.

Agora, o nome mais cotado para assumir o cargo é Dorival Júnior, atual técnico do São Paulo. A decisão veio após o treinador italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, definir sua renovação com o clube Merengue. Em março de 2023, o comandante foi cogitado a assumir a seleção no meio desse ano, porém, nenhum acerto foi definido.

Além disso, a CBF está considerando a possibilidade de Filipe Luís, ex-jogador do Flamengo e recentemente aposentado, atuar como coordenador da seleção.

Fernando Diniz na seleção brasileira

Diniz, também treinador do Fluminense, foi contratado em julho de 2023 para dirigir a seleção e deveria permanecer no comando até meados de 2024, quando, segundo planos de Ednaldo, Carlo Ancelotti assumiria o time. No entanto, a renovação de Ancelotti com o Real Madrid frustrou o planejamento.

Durante sua gestão, Fernando Diniz esteve à frente da seleção brasileira em seis jogos, todos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse período, o Brasil venceu Bolívia e Peru, empatou com a Venezuela e sofreu derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.