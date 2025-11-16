Favorita na competição, Rayssa Leal é pentacampeã no STU Pro Tour Rio

A skatista Rayssa Leal venceu a final do skate street no STU Pro Tour Rio, neste domingo, 16, e se tornou pentacampeã do torneio.

Na Praça Duó, no Rio de Janeiro, a brasileira definiu a disputa já na primeira volta, quando recebeu 75,69 pontos.

A decisão reuniu novamente Rayssa e a australiana Chloe Covell, adversária constante nas últimas temporadas.

Covell abriu a prova com 70,55 pontos, mas não conseguiu melhorar seu desempenho nas voltas seguintes. O formato da final previa três voltas de 45 segundos e uma manobra extra ao fim de cada linha, mantendo a definição aberta até as últimas tentativas.

Final teve pausa pela chuva e erros de adversária

A segunda volta manteve o cenário estável: Covell apresentou consistência, mas falhou na manobra extra. Rayssa também não completou sua best trick.

A prova foi interrompida após uma mudança no clima, com a chuva adiando o início da terceira sequência. Na retomada, a australiana voltou a errar em dois movimentos decisivos, perdendo a chance de pressionar a brasileira. A holandesa Keet Oldenbeuving fechou o pódio.

“Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil”, disse Rayssa após confirmar a vitória.