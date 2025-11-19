Concurso de hipismo no Rio projeta movimentar R$ 489 mil em premiações

O hipismo de salto vive em evolução constante no Brasil desde a metade do século passado, quando começou a se firmar no cenário internacional principalmente com cavaleiros militares que tinham a oportunidade de fazer intercâmbios na Europa.

Hoje, os investimentos robustos e recorrentes em animais, cavaleiros e na infraestrutura em geral das equipes têm proporcionado um calendário hípico movimentado e de elevado nível técnico. Um bom exemplo é o Concurso de Salto Nacional e Internacional 87º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, que vai movimentar a Pista Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, de quarta-feira a domingo.

Alguns dos principais cavaleiros do país, entre competidores olímpicos e campeões de provas nacionais e internacionais, irão saltar em busca de troféus, medalhas e uma premiação de R$ 489 mil nos cinco dias de provas, com entrada franca.

Uma das atrações será o GP Internacional BTG Pactual, no sábado, a partir de 17h, válido como seletiva da liga Sul Americana para a final da Copa do Mundo de Hipismo, que será disputada no Texas (EUA) em 2026.

Já no domingo, às 14h, será disputado o GP 87º Aniversário da SHB. O vencedor eterniza o seu nome no Troféu Perpétuo Roberto Marinho, em prova que será transmitida ao vivo pelo canal Sportv 3.

Estrelas como os olímpicos Stephan Barcha (atual campeão Pan-Americano, e que recentemente entrou para a seleta lista dos 60 melhores cavaleiros do mundo) e José Roberto Reynoso (atual campeão brasileiro de Sênior Top) estarão na pista, assim como Stephanie Macieira (atual campeã do Troféu Roberto Marinho e recém-chegada de uma temporada de sucesso na Europa), Flávio Grilo (atual campeão do GP Internacional do Rio), além de cavaleiros da SHB, como Rodrigo Lima (bicampeão do Troféu Roberto Marinho) e Luciana Lossio (vencedora do GP Internacional do Rio em 2023).

Promessa de alto nível técnico

Além dos dois principais Grande Prêmios, diversas outras disputas estarão divididas pelos cinco dias de competição.

Na quarta-feira, às 15h, o evento será aberto com a Prova Sabemi Seguradora, a 1,35m.

Na quinta-feira, o destaque será a Prova internacional Fargo, a 1,50m.

Na sexta-feira, a partir das 16h30, os cavaleiros irão saltar a Prova Santo Antônio (CSN) , a 1,40m.

No sábado, às 14h, haverá a disputa da Copa Ouro Shopping Leblon, a 1,40m.

Shows musicais e leilões na programação

Para além da disputa na pista, o público terá acesso a dois shows musicais gratuitos.

Na quinta-feira, a partir de 18h, a atração será uma roda de samba com o Grupo Pagodelas.

Na sexta, também a partir de 18h, a cantora Camilla Marotti fará o show no Momento Shopping Leblon.

Após a Copa Ouro, às 20h de sábado, será realizada a primeira edição do Leilão RH & Partners, com a oferta de cavalos da Europa para arremate. Haverá também o Leilão Solidário da SHB.

Entre os destaques, uma camisa da Seleção Brasileira de futebol autografada por Neymar e um boné autografado pelo cavaleiro olímpico Rodrigo Pessoa. A verba arrecadada neste leilão será doada para a Obra do Berço e para o Inca.

O Concurso de Salto Nacional e Internacional 87º Aniversário da SHB tem patrocínio do Grupo Sabemi, BTG Pactual, Coudelaria Santo Antônio, FSB Comunicação, Shopping Leblon, Grupo AB, Fundação Cesar Morani e Fargo. A competição conta com o apoio de Rituaali Clínica & Spa, Maison Du Cavalier, Sanol Dog, Alat Horse, Elena Horto, Injoy Suítes, Cachaça da Quinta, Ala Solutions, Giorno Bagno, Fazenda Pao Grande e Revista Esporte Equestre.