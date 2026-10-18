Cindy Crawford quebra o silêncio e diz estar de 'coração partido' após morte do filho

A modelo Cindy Crawford, o empresário Rande Gerber e a modelo Kaia Gerber se manifestaram neste domingo, 18, nas redes sociais para homenagear Presley Gerber, filho e irmão da família, que morreu em setembro, aos 27 anos.

Em uma publicação no Instagram de Crawford, a família afirmou estar devastada com a perda e agradeceu as mensagens de apoio recebidas.

“Estamos com o coração partido pela perda de nosso amado filho e irmão. Sentimo-nos muito abençoados por ter tido Presley em nossas vidas por 27 anos”, escreveu a família.

“Ele é uma alma doce e linda, que amou e é amado, agora e para sempre. Temos muito orgulho da maneira como ele se apresentou ao mundo, com bondade e vulnerabilidade. Somos gratos pela onda de amor e apoio de tantas pessoas que conhecem e amam nossa família, e até de desconhecidos que compartilham nossa dor. Até nos encontrarmos novamente, nosso querido menino. Amamos você para sempre. Mamãe, papai e Kaia 🪽”, diz o texto.

Carreira de Presley Gerber

Presley Gerber seguiu os passos da mãe e iniciou a carreira de modelo aos 15 anos. Ele assinou contrato com a agência IMG Models e participou de uma campanha da Calvin Klein, desfilou para a Moschino e apareceu em um comercial da Pepsi ao lado de Crawford.

O modelo também falou publicamente sobre suas dificuldades com saúde mental e dependência. Em 2019, foi preso e acusado de dirigir sob influência de álcool ou drogas em Beverly Hills. Ele foi condenado a três anos de liberdade condicional.

Em novembro de 2024, Presley iniciou uma série de publicações no Instagram chamada Mental Health Mondays (“Segundas-feiras da saúde mental”), com o objetivo de “promover conversas reais sobre as coisas que a maioria das pessoas esconde”, escreveu na época.

Kaia Gerber falou sobre a dependência do irmão

Recentemente, Kaia Gerber falou à revista Vogue sobre ter acompanhado a dependência do irmão. Ela também afirmou sentir muito orgulho de Presley e da disposição dele para compartilhar suas dificuldades.

“Durante a maior parte de nossas vidas, meus pais foram muito, muito reservados e não compartilhavam nada — e agora temos esse verdadeiro professor, meu irmão, que diz: ‘Vou ser muito humano para todo mundo’”, afirmou Kaia.

“Há um limite para o quanto você pode esconder do mundo. E tentar manter algo encoberto só faz a pessoa sentir que você tem vergonha dela”, acrescentou.