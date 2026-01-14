Mundo

EUA congela vistos para brasileiros e cidadãos de outros 74 países

Medida entra em vigor em 21 de janeiro e não tem prazo para terminar; decisão ocorre a meses da Copa do Mundo nos EUA

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h00.

Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 13h37.

Os Estados Unidos vão suspender a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil.

A informação foi confirmada pela Bloomberg por um comunicado interno do Departamento de Estado do país norte-americano. Segundo o site, a medida entra em vigor a partir do dia 21 de janeiro e congela por tempo indeterminado os pedidos. 

De acordo com o documento, países como Afeganistão, Irã, Rússia e Somália — cujos cidadãos já enfrentavam severas restrições — estão na lista, mas o impacto deve ser maior para nações que até então mantinham fluxo regular de concessões, como Brasil e Nigéria.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou no X (antigo Twitter) a reportagem da Fox News, primeiro veículo a divulgar a informação.

Segundo o Departamento de Estado, a decisão se baseia na aplicação mais rigorosa da regra do chamado “ônus público”, que permite negar vistos a estrangeiros considerados propensos a depender de benefícios governamentais nos Estados Unidos.

“O Departamento de Estado usará sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que possam se tornar um ônus para os Estados Unidos e explorar recursos públicos”, afirmou o porta-voz Tommy Pigott em nota.

Ainda segundo a Fox News, oficiais consulares foram orientados a recusar pedidos enquanto os critérios de triagem são reavaliados. O governo Trump já havia endurecido o processo nos últimos meses, incluindo a análise detalhada de perfis em redes sociais em busca de conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos.

A suspensão ocorre a cerca de cinco meses do início da Copa do Mundo, que será coorganizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, e deve receber centenas de milhares de visitantes estrangeiros.

Veja a lista dos 75 países afetados pela medida, segundo a Fox News:

  • Afeganistão

  • Albânia

  • Argélia

  • Antígua e Barbuda

  • Armênia

  • Azerbaijão

  • Bahamas

  • Bangladesh

  • Barbados

  • Bielorrússia

  • Belize

  • Butão

  • Bósnia

  • Brasil

  • Mianmar (Birmânia)

  • Camboja

  • Camarões

  • Cabo Verde

  • Colômbia

  • Costa do Marfim

  • Cuba

  • República Democrática do Congo

  • Dominica

  • Egito

  • Eritreia

  • Etiópia

  • Fiji

  • Gâmbia

  • Geórgia

  • Gana

  • Granada

  • Guatemala

  • Guiné

  • Haiti

  • Irã

  • Iraque

  • Jamaica

  • Jordânia

  • Cazaquistão

  • Kosovo

  • Kuwait

  • Quirguistão

  • Laos

  • Líbano

  • Libéria

  • Líbia

  • Macedônia

  • Moldávia

  • Mongólia

  • Montenegro

  • Marrocos

  • Nepal

  • Nicarágua

  • Nigéria

  • Paquistão

  • República do Congo

  • Rússia

  • Ruanda

  • São Cristóvão e Nevis

  • Santa Lúcia

  • São Vicente e Granadinas

  • Senegal

  • Serra Leoa

  • Somália

  • Sudão do Sul

  • Sudão

  • Síria

  • Tanzânia

  • Tailândia

  • Togo

  • Tunísia

  • Uganda

  • Uruguai

  • Uzbequistão

  • Iêmen

