Inteligência Artificial

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Como usar inteligência artificial para transformar dados em decisões mais rápidas

Da identificação de tendências à geração de relatórios automáticos, a inteligência artificial amplia as possibilidades da análise de dados em diferentes setores

Como usar inteligência artificial para transformar dados em decisões mais rápidas (Magnific/Reprodução)

Como usar inteligência artificial para transformar dados em decisões mais rápidas (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 1 de julho de 2026 às 11h55.

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A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia restrita a especialistas e passou a fazer parte da rotina de empresas e profissionais que precisam analisar grandes volumes de informação. Com algoritmos capazes de identificar padrões, resumir conteúdos e gerar previsões, a tecnologia acelera processos que antes exigiam horas de trabalho manual.

Na prática, a IA permite transformar dados brutos em informações úteis para apoiar decisões em áreas como vendas, marketing, finanças, recursos humanos e logística.

Como a inteligência artificial auxilia na análise de dados

A análise de dados consiste em coletar, organizar e interpretar informações para identificar tendências e responder perguntas relevantes para um negócio.

Com inteligência artificial, parte desse processo pode ser automatizada. Em vez de apenas reunir planilhas, a tecnologia consegue encontrar relações entre variáveis, detectar comportamentos incomuns e até sugerir possíveis explicações para determinados resultados.

Por exemplo, um varejista pode utilizar IA para descobrir quais produtos costumam ser comprados juntos. Já uma equipe financeira consegue identificar despesas fora do padrão antes que elas se tornem um problema.

Principais aplicações

Entre os usos mais comuns estão:

  • geração automática de relatórios;
  • criação de gráficos e dashboards;
  • previsão de demanda;
  • segmentação de clientes;
  • identificação de fraudes;
  • análise de sentimentos em pesquisas e redes sociais.

Essas aplicações reduzem o tempo gasto com tarefas repetitivas e permitem que profissionais dediquem mais tempo à interpretação dos resultados.

Quer entender como aplicar inteligência artificial de forma prática nos negócios? O Pré-MBA em IA da Saint Paul em parceria com a EXAME está disponível por R$ 37 e apresenta conceitos, aplicações e casos reais da tecnologia.

Como começar a usar IA na análise de dados

O primeiro passo é garantir que os dados estejam organizados e atualizados. A inteligência artificial produz resultados melhores quando trabalha com informações consistentes.

Depois, é importante definir o objetivo da análise. A tecnologia pode responder perguntas como:

  • Quais produtos têm maior chance de venda?
  • Quais clientes apresentam risco de cancelamento?
  • Quais indicadores mudaram nos últimos meses?

Atualmente, diversas plataformas permitem realizar essas análises com linguagem natural, dispensando conhecimentos avançados em programação para tarefas mais simples.

Benefícios e limitações

Entre os principais benefícios estão a velocidade de processamento, a capacidade de analisar grandes volumes de dados e a identificação de padrões que podem passar despercebidos em análises tradicionais.

Por outro lado, a IA não substitui a interpretação humana. Dados incompletos, vieses nas informações ou perguntas mal formuladas podem gerar respostas imprecisas. Por isso, a supervisão humana continua sendo essencial para validar os resultados.

Como aplicar esse conhecimento na prática

Mesmo quem está começando pode incorporar inteligência artificial à análise de dados. O caminho passa por aprender conceitos básicos, testar ferramentas disponíveis no mercado e desenvolver a capacidade de interpretar os resultados gerados pela tecnologia.

À medida que empresas ampliam o uso da IA em processos estratégicos, profissionais capazes de combinar análise de dados e inteligência artificial tendem a encontrar novas oportunidades em diferentes áreas.

Se deseja aprofundar esse conhecimento, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37, apresenta fundamentos da inteligência artificial e exemplos práticos para quem busca aplicar a tecnologia no ambiente profissional.

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