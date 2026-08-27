NBA supera MLB em receita e se torna a segunda maior liga esportiva do mundo

A NBA ultrapassou a Major League Baseball (MLB) em receitas pela primeira vez na história e assumiu a segunda posição entre as maiores ligas esportivas do mundo em termos de negócios. A liga de basquete prevê faturamento de US$ 14,3 bilhões na atual temporada, contra US$ 11,8 bilhões estimados para o beisebol, segundo dados compilados pela consultoria Sports Value.

O crescimento da NBA foi de aproximadamente 14% em relação à temporada anterior, quando a competição movimentou US$ 12,5 bilhões. O principal fator para o salto foi o novo contrato de direitos de transmissão, além do aumento das receitas em dias de jogos e com patrocínios.

Novo contrato de TV impulsiona crescimento da NBA

Os direitos audiovisuais são o principal motor financeiro da NBA. A liga fechou um acordo de US$ 76 bilhões por 11 anos com Amazon, Disney e NBC, elevando significativamente a receita anual proveniente das transmissões.

Além do broadcasting, a NBA estima US$ 4 bilhões em receitas de gameday e outros US$ 1,9 bilhão em patrocínios.

A combinação desses valores fez com que a liga de basquete ultrapassasse a MLB, que apresenta um crescimento mais modesto.

A liga de beisebol deve fechar a temporada com aproximadamente US$ 11,8 bilhões em receitas, acima dos US$ 11,3 bilhões registrados no período anterior. O crescimento, porém, ficou bem abaixo do apresentado pela NBA.

Na MLB, os direitos de transmissão representam cerca de US$ 4 bilhões anuais. As receitas de dias de jogos chegam a US$ 4,2 bilhões, enquanto os patrocínios acrescentam outros US$ 1,4 bilhão.

NFL segue muito à frente

Apesar da ascensão da NBA, a liderança do ranking continua nas mãos da NFL. A liga de futebol americano projeta US$ 23 bilhões em receitas na temporada atual, estabelecendo um novo recorde.

Mais da metade desse faturamento está relacionada aos direitos de transmissão, que superam US$ 14 bilhões por ano. A NFL também prevê US$ 3,9 bilhões em receitas de gameday e US$ 2,7 bilhões em patrocínios. Com isso, a NFL mantém uma vantagem de quase US$ 9 bilhões sobre a NBA.

NHL aparece na quarta posição

A quarta colocação pertence à National Hockey League (NHL), que ultrapassou a marca de US$ 7 bilhões em receitas.

O hóquei movimenta pouco mais de US$ 1 bilhão por ano com direitos audiovisuais, enquanto as receitas de gameday chegam a US$ 3,2 bilhões. Os patrocínios representam outros US$ 1,4 bilhão.

O mercado de transmissão também ganhou força recentemente. Em abril, a NHL fechou um acordo de direitos audiovisuais no Canadá avaliado em US$ 7,7 bilhões.

A Major League Soccer (MLS) aparece na quinta posição, com receitas estimadas em US$ 2,3 bilhões.

Desse total, cerca de US$ 400 milhões vêm dos direitos de transmissão. As receitas de gameday representam US$ 900 milhões, enquanto os patrocínios movimentam aproximadamente US$ 700 milhões.

A liga busca ampliar esses números nos próximos anos. Larry Berg, atual copresidente e CEO do Los Angeles FC e futuro comissário da MLS a partir de janeiro de 2027, classificou o momento como uma fase de grandes oportunidades para o crescimento da competição.

Ranking de receitas

NFL: US$ 23 bilhões

NBA: US$ 14,3 bilhões

MLB: US$ 11,8 bilhões

NHL: mais de US$ 7 bilhões

MLS: US$ 2,3 bilhões

*dados da Sports Value