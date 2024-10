Revista Time elege Anielle Franco como uma das 100 pessoas mais influentes da nova geração

Anielle é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro que foi morta em 2018 em uma emboscada ao lado do motorista Anderson Gomes.

A ministra, de 40 anos, teve o perfil escrito na revista por Sônia Guajajara, titular da pasta dos povos indígenas. "Para muitos no Brasil, incluindo eu mesmo, Anielle Franco é um farol de esperança e resiliência. Das vibrantes ruas da favela da Maré no Rio de Janeiro, que moldaram seu ativismo, aos corredores do poder executivo em Brasília, sua jornada é de força inabalável. Após o doloroso assassinato público de sua irmã Marielle Franco, uma líder política em ascensão, Anielle transformou a dor em ação", diz um trecho do texto.

A lista da Time é dividida em quatro categorias: artistas, fenômenos, líderes, ativistas e inovadores. Anielle entrou na categoria líderes.

Ao lado dela, estão personalidades como o presidente do Equador, Daniel Noboa; Huang Jie, a mais jovem e primeira pessoa LGBTQ+ eleita para o Congresso de Taiwan; Lara Trump, nora do ex-presidente dos EUA e que muitos acreditam que terá um cargo no governo numa eventual vitória do republicano em novembro; e Aisha Nyandoro, norte-americana fundadora de uma organização responsável por oferecer auxílio financeiro a mulheres em situação de vulnerabilidade