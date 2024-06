Qual o valor do anel de campeão da NBA?

O anel de campeão da NBA é um símbolo icônico de sucesso no basquete. Ele celebra as conquistas dos jogadores, treinadores e equipe, imortalizando suas vitórias. O atual campeão, Boston Celtics, também receberá seu anel este ano.

A cada temporada, o campeão da NBA ergue o troféu Larry O’Brien, o Santo Graal que aguarda o vencedor ao final dos Playoffs. No entanto, este não é o único símbolo de sucesso na liga. Os campeões também recebem um banner, orgulhosamente pendurado no teto do ginásio da equipe vencedora, e, claro, o cobiçado anel de campeão da NBA é entregue aos jogadores e treinadores vitoriosos. Na última segunda-feira (17), o Boston Celtics conquistou o seu 18º título e entregará no começo da próxima temporada, o anel de campeão aos seus jogadores.

História e evolução dos anéis de campeão

Os anéis de campeão começaram como uma tradição no Montreal Hockey Club na década de 1890, como uma forma de recompensar os indivíduos de uma equipe vencedora com um lembrete de seu sucesso. Cada liga principal nos EUA - NBA, NHL, MLB e NFL - agora segue essa tradição, assim como muitas competições universitárias.

Na NBA, os anéis foram padronizados entre 1969 e 1983, antes de a liga permitir que as equipes começassem a produzir seus próprios designs. A NBA cobre os custos de produção dos anéis, uma cortesia que não é estendida em todas as ligas dos EUA.

Custo dos anéis de campeão da NBA

Os anéis de campeão da NBA modernos podem chegar a valores de seis dígitos, com o design básico sempre apresentando gemas em ouro amarelo ou branco. Por exemplo, o anel mais caro dos Raptors em 2019 utilizou um total de 650 diamantes, incluindo um diamante de 6,9 mm, o maior já usado em um anel de campeonato dos EUA. Esse anel também incluía 16 rubis, representando o número de jogos que o time canadense precisou vencer nos playoffs daquele ano. O anel mais caro, como o usado pelo cantor Drake, fã fervoroso da franquia, vale mais de US$ 150.000 (aproximadamente R$ 760.000).

Cinco anéis de campeão mais caros da história

Aqui estão os cinco anéis de campeão da NBA mais caros da história:

Toronto Raptors (2019) - Mais de US$ 150.000 (aproximadamente R$ 760.000)

Cleveland Cavaliers (2016) - Mais de US$ 100.000 (aproximadamente R$ 508.000)

Golden State Warriors (2018) - Aproximadamente US$ 50.000 (aproximadamente R$ 254.000)

Los Angeles Lakers (2020) - Aproximadamente US$ 50.000 (aproximadamente R$ 254.000)

Chicago Bulls (1998) - Aproximadamente US$ 30.000 (aproximadamente R$ 152.000)

Os anéis de campeão da NBA são mais do que simples joias; são emblemas de sucesso, dedicação e vitória. Com cada vez mais personalizações, eles não apenas celebram o triunfo no campeonato, mas também capturam a essência e a história de cada vitória, tornando-se verdadeiros tesouros para os jogadores, treinadores e fãs.