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Estrela do golfe, Tiger Woods é preso após dirigir bêbado e carro capotar

Este é o segundo acidente de trânsito em que o jogador de golf se evolve nos últimos anos

Tiger Woods: lenda do golf sofreu acidente de carro nesta sexta-feira (Getty Images)

Tiger Woods: lenda do golf sofreu acidente de carro nesta sexta-feira (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de março de 2026 às 18h36.

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O jogador de golfe Tiger Woods se envolveu em um acidente de carro na Flórida nesta sexta-feira, 27. Segundo a polícia local, Woods estava alcoolizado e, por isso, foi preso no local.

As autoridades afirmaram que o jogador tentou ultrapassar um caminhão em alta velocidade por volta das 14h no horário local e capotou. Ninguém se machucou.

Woods foi levado à delegacia sob as acusações de dirigir sob influência de entorpecentes, causar danos materiais e se recusar a fazer o teste do bafômetro.

Quem divulgou a informação foi o portal de notícias americano TMZ. Testemunhas ouvidas no local pela imprensa afirmaram que o jogador de golfe de 50 anos parecia bem e que o acidente não foi grave.

Segundo acidente de carro

Está não é a primeira vez que Tiger Woods, considerado uma lenda do golfe, se envolve em um acidente de trânsito.

Em 2021, Woods foi gravemente feriado em outro capotamento, desta vez na Califórnia. Ele precisou passar por algumas cirurgias e fisioterapia para se recuperar das fraturas e retornar aos campos de golfe.

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