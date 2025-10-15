Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico do confronto

O confronto entre Botafogo e Flamengo é um dos mais aguardados da 28ª rodada do Brasileirão. Duas grandes forças do futebol carioca se enfrentam no Estádio Nilton Santos. O Flamengo está na 2ª colocação com 55 pontos. Já o Fogão, atual campeão brasileiro, está na 5ª posição com 43 pontos.

Foram 386 encontros entre os dois clubes, com boa vantagem do Flamengo nos números gerais. O rubro-negro venceu 145 vezes, contra 115 do Botafogo, além de outros 125 empates registrados.

📝 Ficha técnica do jogo

Botafogo x Flamengo

📅 28ª Rodada – Campeonato Brasileiro

🕢 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)

👨‍⚖️ Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)

e VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ Prováveis escalações

⚫ Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

Leo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva, Alexander Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral

🔴 Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro