Messi renova com o Inter Miami e jogará até os 41 anos

A Major League Soccer (MLS) anunciou nesta quinta-feira, 23, a renovação do contrato de Lionel Messi com o Inter Miami, o que garante a permanência do camisa 10 argentino no futebol dos Estados Unidos até, pelo menos, o fim de 2028.

O atual vínculo do jogador, que termina em dezembro, será estendido por mais quatro temporadas. A renovação já vinha sendo negociada há meses e foi confirmada por uma fonte à agência de notícias AFP. O novo contrato não inclui cláusula de extensão e, se cumprido integralmente, levará Messi a jogar até os 41 anos.

Messi, que atualmente tem 38 anos, seguirá na ativa durante a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos EUA, Canadá e México. Apesar de não ter confirmado publicamente se disputará o torneio, o novo acordo o mantém em plena atividade até lá — a Argentina, atual campeã mundial, defenderá o título.

Segundo informações da imprensa americana, o craque recebe o maior salário da história da liga: US$ 20,4 milhões por temporada, valor que não inclui ganhos extras com contratos comerciais como o da Apple TV+, que detém os direitos de transmissão da MLS.

Messi também tem garantida uma participação na sociedade do Inter Miami após sua aposentadoria. Desde sua chegada ao clube, em 2023, a franquia passou por uma profunda transformação, incluindo aumento de audiência, vendas de produtos e presença global.

O próprio jogador já declarou anteriormente que o Inter Miami deve ser o último clube de sua carreira.