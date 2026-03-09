Espanyol x Real Oviedo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Espanyol enfrenta o Real Oviedo nesta segunda-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), no RCDE Stadium, pela 27ª rodada de La Liga 2025/26.

O confronto reúne duas equipes que vivem momentos diferentes na competição. Enquanto o Espanyol busca se manter na parte superior da tabela, o Real Oviedo luta para escapar da zona de rebaixamento.

Na classificação de La Liga, o Espanyol ocupa a 7ª posição, com 36 pontos, somando 10 vitórias, seis empates e dez derrotas na temporada.

Já o Real Oviedo aparece em situação delicada. A equipe está na 20ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos conquistados.

Onde assistir Espanyol x Real Oviedo ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Espanyol x Real Oviedo hoje?

O jogo acontece nesta segunda-feira, 9, às 17h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Espanyol

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Terrats, Milla; Kike Garcia.

Real Oviedo

Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Federico Viñas.