Espanyol x Real Oviedo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Clubes espanhóis se enfrentam pela La Liga nesta segunda-feira, 9

Espanyol x Real Oviedo: partida acontece no RCDE Stadium (Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de março de 2026 às 13h48.

O Espanyol enfrenta o Real Oviedo nesta segunda-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), no RCDE Stadium, pela 27ª rodada de La Liga 2025/26.

O confronto reúne duas equipes que vivem momentos diferentes na competição. Enquanto o Espanyol busca se manter na parte superior da tabela, o Real Oviedo luta para escapar da zona de rebaixamento.

Na classificação de La Liga, o Espanyol ocupa a 7ª posição, com 36 pontos, somando 10 vitórias, seis empates e dez derrotas na temporada.

Já o Real Oviedo aparece em situação delicada. A equipe está na 20ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos conquistados.

Onde assistir Espanyol x Real Oviedo ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Espanyol x Real Oviedo hoje?

O jogo acontece nesta segunda-feira, 9, às 17h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Espanyol

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Terrats, Milla; Kike Garcia.

Real Oviedo

Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Federico Viñas.

