Além do calor: raios podem virar novo desafio climático da Copa do Mundo de 2026

Além do calor extremo, os jogos da Copa do Mundo 2026 enfrentam outro obstáculo climático: a ocorrência de raios nas proximidades dos estádios.

Os Estados Unidos, um dos três países-sedes do campeonato e palco de 78 dos 104 jogos, contam com regras de segurança que interrompem as partidas caso uma descarga elétrica aconteça a menos de 16 quilômetros do estádio.

Ou seja, em caso de tempestades com raios, cada partida pode ser interrompida por ao menos 30 minutos, período no qual os jogadores devem deixar o campo. Caso não voltem a acontecer novos raios, a partida pode ser retomada. No entanto, qualquer nova atividade elétrica reinicia o cronômetro por mais meia hora.

Caso os jogos sejam interrompidos por mais de uma hora, a FIFA, organizadora do evento esportivo, pode decidir por reagendar a partida para outro momento.

Tempestades durante a Copa do Mundo?

Os atrasos por conta da ocorrência de raios são uma preocupação especialmente durante as partidas realizadas na Flórida, uma das regiões com maior taxa de tempestades com descargas elétricas nos Estados Unidos.

Além, a realização da Copa do Mundo entre junho e julho também acende um alerta para especialistas em clima, uma vez que o período é justamente o pico para tempestades no país. São, em média, 20 dias de tempestade em cada um dos meses.

O mesmo cenário aconteceu durante o Mundial do Clubes, evento esportivo que também foi realizado nos Estados Unidos durante 2025. Ao todo, seis partidas foram paralisadas.

Entre eles esteve o jogo entre Palmeiras e Al Ahly, que ficou interrompido por 50 minutos no estádio MetLife, em Nova Jersey. Outra interrupção foi entre Benfica e Chelsea, que parou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. O tempo total de pausa foi maior do que os 90 minutos da partida: ao todo, a partida ficou parada por 1h45.

Adaptação dos estádios para o clima

Poucos são os estádios que sediarão a Copa do Mundo que estão preparados para chuvas extremas e a ocorrência de raios durante as partidas. Esse é o caso apenas das arenas em Atlanta, Houston, Dallas (Estados Unidos) e de Vancouver (Canadá), que contam com tetos retráteis.

Segundo o regulamento da FIFA, cabe ao árbitro determinar o fechamento da cobertura durante a partida.

A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia é que o jogo entre Uruguai e Arábia Saudita nesta segunda-feira, 15, às 19h (horário de Brasília), possa ser o primeiro a sofrer com as regras de paralisação devido a raios.