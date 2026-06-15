Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja os jogos desta segunda, 15, e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje marcam a estreia das seleções dos grupos G e H; favorita ao título, a Espanha abre a programação contra Cabo Verde

Lamine Yamal, da Espanha: jogador é uma das estrelas da Copa do Mundo de 2026 (Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lamine Yamal, da Espanha: jogador é uma das estrelas da Copa do Mundo de 2026 (Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 08h33.

A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa da fase de grupos nesta segunda-feira, 15, com a estreia das oito seleções que integram os grupos G e H. Entre elas está a Espanha, apontada por muitos como uma das favoritas ao título e considerada a principal candidata ao troféu pelo supercomputador Opta.

A programação começa às 13h, no horário de Brasília, com o confronto entre Espanha e Cabo Verde.

Atual campeã da Eurocopa e líder de seu grupo nas Eliminatórias, a seleção espanhola chega embalada para o Mundial. Do outro lado estará Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo e o segundo país menos populoso da história a disputar o torneio, com cerca de 525 mil habitantes.

Na sequência, às 16h, Bélgica e Egito fazem suas estreias pelo Grupo G. Mais tarde, às 19h, será a vez de Arábia Saudita e Uruguai entrarem em campo pelo Grupo H.

Encerrando o dia, às 22h, Irã e Nova Zelândia se enfrentam pelo Grupo G. A partida fecha a primeira rodada das duas chaves nesta segunda-feira.

Onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 15

  • 13h00 – Espanha x Cabo Verde – CazéTV
  • 16h00 – Bélgica x Egito – TV Globo, sportv, ge tv e CazéTV
  • 19h00 – Arábia Saudita x Uruguai – TV Globo, sportv, SBT, NSports e CazéTV
  • 22h00 – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

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