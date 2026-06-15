Copa do Mundo 2026: veja os jogos desta segunda, 15, e onde assistir ao vivo

A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa da fase de grupos nesta segunda-feira, 15, com a estreia das oito seleções que integram os grupos G e H. Entre elas está a Espanha, apontada por muitos como uma das favoritas ao título e considerada a principal candidata ao troféu pelo supercomputador Opta.

A programação começa às 13h, no horário de Brasília, com o confronto entre Espanha e Cabo Verde.

Atual campeã da Eurocopa e líder de seu grupo nas Eliminatórias, a seleção espanhola chega embalada para o Mundial. Do outro lado estará Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo e o segundo país menos populoso da história a disputar o torneio, com cerca de 525 mil habitantes.

Na sequência, às 16h, Bélgica e Egito fazem suas estreias pelo Grupo G. Mais tarde, às 19h, será a vez de Arábia Saudita e Uruguai entrarem em campo pelo Grupo H.

Encerrando o dia, às 22h, Irã e Nova Zelândia se enfrentam pelo Grupo G. A partida fecha a primeira rodada das duas chaves nesta segunda-feira.

Onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 15

13h00 – Espanha x Cabo Verde – CazéTV

– CazéTV 16h00 – Bélgica x Egito – TV Globo, sportv, ge tv e CazéTV

– TV Globo, sportv, ge tv e CazéTV 19h00 – Arábia Saudita x Uruguai – TV Globo, sportv, SBT, NSports e CazéTV

– TV Globo, sportv, SBT, NSports e CazéTV 22h00 – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

Como baixar o guia completo da Copa da EXAME

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular a tabela da Copa. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

Clique aqui para baixar gratuitamente o guia da Copa do Mundo 2026 EXAME e começar a montar suas previsões para o torneio.