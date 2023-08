Espanha vence Inglaterra e comemora primeira Copa do Mundo feminina

Na manhã deste domingo, 20, em Sydney, a Espanha escreveu um novo capítulo em sua história no futebol. Pela primeira vez, a seleção espanhola chegou a uma final de Copa do Mundo feminina e saiu vitoriosa ao vencer a Inglaterra por 1 a 0.

O único gol do jogo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo. A capitã Carmona, após um passe preciso, invadiu a área e finalizou no canto esquerdo de Earps.

A Inglaterra, por sua vez, buscou reagir ao longo da partida. Porém, a defesa espanhola, bem postada, foi capaz de barrar as ofensivas inglesas. E

m contrapartida, a Espanha mostrou qualidade ofensiva, criando oportunidades e levando perigo à defesa adversária. Um exemplo foi Paralluelo, que quase marcou no fim do primeiro tempo, acertando a trave.

O segundo tempo seguiu emocionante. A Espanha teve um pênalti a seu favor, mas a cobrança de Hermoso foi defendida por Earps.

Com a Inglaterra buscando o empate, a Espanha soube administrar o resultado e, ao final dos acréscimos, celebrou a inédita conquista.

Veja também

Onde assistir o jogo do Santos hoje, domingo, 20, pelo Brasileirão; veja horário

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje, domingo, 20, pelo Brasileirão; veja horário