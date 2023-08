Onde assistir o jogo do Flamengo hoje, domingo, 20, pelo Brasileirão; veja horário

Coritiba e Flamengo se enfrentam neste domingo, 20, às 16h, no estádio no Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo vem de uma recente recuperação: depois de empatar com o São Paulo e garantir a vaga na final da Copa do Brasil, pela vitória de 1 a 0 contra o Grêmio, o Mengão se prepara para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição, o clube carioca acumula um total de 32 pontos.

Do outro lado, o Coritiba busca sua primeira vitória depois de três derrotas, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. Com 14 pontos, o Coxa está na 18ª posição da tabela.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo do Brasileirão hoje

O jogo deste domingo, 20, às 16h, entre Coritiba e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo online?

A partida será transmitida somente pelo Premiere.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?