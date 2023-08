Onde assistir o jogo do Santos hoje, domingo, 20, pelo Brasileirão; veja horário

Santos e Grêmio se enfrentam neste domingo, 20, às 16h, no estádio na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.

Em uma temporada ruim, o Santos parte para cima do Grêmio para se recuperar das recentes derrotas. O Peixe está a cinco jogos sem uma vitória, e perdeu por 4 a 0 para o Fortaleza na última rodada. O clube paulista está na 17ª posição do campeonato e, se perder, pode ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. Vale destacar que esse será o primeiro jogo com todo o potencial da torcida na Vila Belmiro, depois que o time teve a pena, atribuída pelo STJD pelas brigas no clássico contra o Corinthians, amenizada.

O Grêmio, do outro lado, quer manter a boa campanha. Em terceiro lugar na tabela, o Imortal pretende permanecer no G-4 a todo custo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Grêmio do Brasileirão hoje

O jogo deste domingo, 20, às 16h entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Santos online?

A partida será transmitida pela Globo, que possui transmissão pela Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Santos?