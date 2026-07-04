Vini Jr. x Haaland: quem vale mais e quem faturou mais antes do duelo na Copa

O confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, também coloca frente a frente dois dos principais nomes do futebol mundial: Vinicius Júnior e Erling Haaland. Embora ambos estejam no auge da carreira, o atacante norueguês chega ao duelo à frente do brasileiro tanto em valor de mercado quanto em remuneração.

Segundo o Transfermarkt, Haaland é avaliado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,18 bilhão), enquanto Vinicius Júnior tem valor estimado em 140 milhões de euros (aproximadamente R$ 828 milhões), considerando a cotação do euro de 1º de julho.

A plataforma calcula o valor de mercado dos jogadores levando em conta fatores como idade, desempenho recente, potencial de evolução, tempo restante de contrato e movimentações no mercado de transferências.

Haaland recebe mais dos clubes

A vantagem do atacante do Manchester City também aparece na folha salarial.

Estimativas da plataforma especializada Capology indicam que Haaland recebe cerca de 60 milhões de euros por temporada, o equivalente a aproximadamente 5 milhões de euros por mês, sem considerar bônus por desempenho.

Vinicius Júnior, por sua vez, tem salário estimado em 25 milhões de euros por temporada no Real Madrid, cerca de 2,1 milhões de euros mensais.

A Capology ressalta que os números são baseados em informações públicas e documentos financeiros dos clubes, podendo diferir das cláusulas confidenciais dos contratos.

Patrocínios aproximam os ganhos

Quando entram na conta os contratos publicitários e outras receitas obtidas fora dos gramados, a diferença entre os dois diminui.

Levantamento da Forbes, divulgado em junho, estima que Haaland faturou US$ 80 milhões nos 12 meses anteriores ao Mundial. Desse total, US$ 60 milhões vieram de salários e bônus pagos pelo clube, enquanto US$ 20 milhões foram obtidos por meio de patrocínios e acordos comerciais.

No mesmo período, Vinicius Júnior teve ganhos estimados em US$ 60 milhões, sendo US$ 40 milhões provenientes da atividade esportiva e US$ 20 milhões relacionados a contratos de publicidade e outras receitas fora de campo.

Duelo dentro e fora das quatro linhas

Aos 25 anos, ambos chegam às oitavas de final da Copa do Mundo como protagonistas de suas seleções e entre os atletas mais valorizados do futebol internacional.

Enquanto Haaland lidera tanto o ranking de valor de mercado quanto o de salários entre os dois, Vinicius Júnior reduz a diferença quando são considerados os ganhos comerciais, impulsionados por contratos de patrocínio e imagem.