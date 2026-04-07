Endrick, Arda Güler e mais: quem será a revelação da Copa do Mundo?

A Copa do Mundocostuma ser o palco perfeito para o surgimento de novos protagonistas no futebol mundial. A cada edição, jogadores jovens ou ainda pouco conhecidos do grande público aproveitam a vitrine do torneio para se consolidar entre as estrelas do esporte.

Foi assim com James Rodríguez em 2014, quando terminou como artilheiro da competição, e com Kylian Mbappé em 2018,peça fundamental no título da França. Além de Enzo Fernández, da Argentina, em 2022.

Com a próxima edição do Mundial no horizonte, alguns nomes despontam como fortes candidatos a ocupar o posto de “jogador revelação” do torneio. Seja pelo desempenho recente em clubes europeus, pelo protagonismo em suas seleções ou pelo potencial técnico, esses atletas chegam cercados de expectativa.

Endrick

Entre eles está o brasileiro Endrick. Revelado pelo Palmeiras, contratado pelo Real Madrid e emprestado ao Lyon, da França, o atacante é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Com grande força física, finalização precisa e personalidade dentro de campo, ele pode ganhar espaço na seleção brasileira e usar a Copa como trampolim para se firmar entre os grandes nomes da nova geração.

Endrick foi convocado para amistosos contra França e Croácia e se destacou dentro de campo.

Kobbie Mainoo

Outro nome que chama atenção é o meio-campista Kobbie Mainoo, destaque do Manchester United. O inglês, de ascendência ganesa, tem se consolidado como peça importante no meio-campo da equipe graças à tática, capacidade de recuperação de bola e qualidade na saída de jogo. Caso mantenha o bom momento e ganhe protagonismo na seleção inglesa, pode se tornar um dos jovens mais observados do torneio.

Arda Güler

A Turquia também deposita suas expectativas em Arda Güler. O meia do Real Madrid é conhecido pela criatividade e pela habilidade técnica, além das boas finalizações de média distância. Em um torneio curto e de alta intensidade como a Copa do Mundo, jogadores com esse perfil costumam ganhar destaque.

Pelo Real Madrid são 46 jogos na temporada, com quatro gols marcados e treze assistências para seus companheiros. Pela Turquia, foram sete jogos, com um tento e quatro assistências, fundamentais para a classificação da equipe na competição.

Zaire-Emery

Já a França pode apresentar mais um talento ao cenário internacional com Warren Zaïre-Emery. O jovem meio-campista do Paris Saint-Germain se destacou precocemente no futebol europeu e reúne características valorizadas no futebol moderno, como intensidade, versatilidade e inteligência tática.

No PSG são 42 jogos, com dois gols e cinco assistências. Na seleção francesa desde 2023, o atleta fará sua primeira participação na Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026.