Os Jogos Asiáticos de Hangzhou ganharam grande importância na propriedade intelectual esportiva para empresas nacionais chinesas e estrangeiras. Os patrocinadores dos Jogos Asiáticos de Hangzhou estão divididos em quatro categorias, e 176 empresas participaram deles. Com a frequente derrubada do marketing de entretenimento e do endosso de celebridades nos últimos anos, o valor de propriedade intelectual esportiva tem recebido mais atenção.

Os Jogos Asiáticos sempre foram dominados pela equipe chinesa, que ficou em primeiro lugar com 132 medalhas de ouro e 289 medalhas no total em 2018, na edição de Jacarta. Os jogos que serão realizados em Hangzhou, naturalmente atraíram um grande número de empresas chinesas para participar deles.

O site oficial dos 19º Jogos Asiáticos em Hangzhou mostra que os patrocinadores dos Jogos Asiáticos estão divididos em quatro categorias: parceiros oficiais, patrocinadores oficiais, fornecedores oficiais exclusivos e fornecedores oficiais não exclusivos. Até julho, os patrocinadores dos Jogos Asiáticos de Hangzhou assinaram 121 categorias, totalizando 176 patrocinadores, e os Jogos Paraolímpicos Asiáticos também desenvolveram e concluíram 104 categorias, totalizando 154 patrocinadores.

Dessas 176 empresas, as chinesas constituem a maioria e são dominadas por marcas de consumo, com várias empresas locais de Zhejiang, especialmente de Hangzhou.

A nova marca de café para consumidores TASOGARE é um dos fornecedores oficiais exclusivos. A TASOGARE, como uma empresa sediada em Hangzhou, começou a se preparar para a declaração de intenção de patrocínio muito cedo, participou ativamente da avaliação e acabou sendo selecionada, segundo a Sina.

A Wahaha, uma empresa local de Hangzhou, é a patrocinadora oficial de bebidas não-alcoólicas dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, assumindo principalmente a função de fornecer bebidas não-alcoólicas para os locais do comitê organizador, jogos de teste, membros do Conselho Olímpico da Ásia (OCA), atletas e oficiais acompanhantes de vários países e regiões participantes, oficiais técnicos, jornalistas da mídia, voluntários e outras bebidas não-alcoólicas para o reabastecimento.

A LOONG AIR, que também tem sua base em Hangzhou, é a parceira oficial de serviços de transporte aéreo de passageiros dos Jogos Asiáticos e assume principalmente a garantia de transporte aéreo relevante para os Jogos Asiáticos em Hangzhou, abrindo voos fretados para os Jogos Asiáticos e voos para o pessoal relacionado à Ásia para transportar pessoas de todo o mundo para Hangzhou. Além dos serviços aéreos, a LOONG AIR também montou uma equipe de protocolo dos Jogos Asiáticos com 235 membros, que é usada nos locais dos Jogos Asiáticos, na Vila dos Jogos Asiáticos e nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Asiáticos (Paraolímpicos).

A Dean Diagnostics, com sede em Hangzhou, tornou-se a prestadora oficial de serviços de testes de saúde para os Jogos Asiáticos em Hangzhou, e a empresa montou uma equipe especial para os Jogos Asiáticos para coordenar o trabalho relacionado.

Várias empresas nacionais e estrangeiras fora de Hangzhou também participam do evento. A China Resources Breweries é um fornecedor não exclusivo dos Jogos Asiáticos de Hangzhou. A CR Breweries disse à Sina que a CR Snow fornecerá vários produtos de cerveja para os Jogos Asiáticos de Hangzhou e abrirá cerca de 10.000 lojas da marca em Zhejiang para atender às necessidades de consumo de cerveja dos consumidores.

A Yuantong Express é a fornecedora oficial de serviços de logística dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, que também é a primeira vez que empresas chinesas de entrega expressa ganham a logística dos Jogos Asiáticos. Nos Jogos Asiáticos de Guangzhou em 2010, várias empresas chinesas participaram do sistema de logística dos Jogos Asiáticos, mas não entraram na logística do evento em todo o processo.

No atual guia de logística dos Jogos Asiáticos do Comitê Organizador dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, os materiais do evento dos Jogos Asiáticos envolveram Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Jinhua, Shaoxing, Huzhou, seis cidades que sediam os jogos, delegações de 45 países e regionais, 56 locais de competição, quase cem locais de treinamento e hotéis de hospitalidade, quase 30.000 participantes e funcionários técnicos, o peso total dos materiais deve ser superior a 100.000 toneladas, o provedor de logística precisa estar ao mesmo tempo em todas as áreas de competição e locais para fornecer serviços de logística.

A Yuantong revelou que, até o momento, atendeu às necessidades das equipes participantes de quase 20 países (regiões), transportando todos os tipos de materiais, incluindo equipamentos participantes, equipamentos de transmissão de mídia, materiais de moradia etc., e também construiu um centro de logística para os Jogos Asiáticos em Hangzhou, com uma área total de 72.000 metros quadrados.

A Yum China é a fornecedora exclusiva dos serviços oficiais de bufê no estilo ocidental dos Jogos Asiáticos de Hangzhou. Suas marcas KFC e Pizza Hut foram instaladas na Vila dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, no principal centro de mídia e em outros locais importantes, para fornecer serviços de bufê para os jogos.

Entende-se que a KFC e a Pizza Hut lançaram o restaurante temático dos Jogos Asiáticos, a KFC também fornecerá hambúrguer de coxa de frango frito, asas de churrasco, etc. no restaurante dos atletas, enquanto a Pizza Hut fornecerá Pizza Selection, asas de churrasco e outros produtos no restaurante dos atletas.