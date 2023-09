Ouro de Xangai registra alta recorde

No acumulado do ano, até 15 de setembro, os preços do ouro à vista denominados em dólares subiram 5,49%, enquanto os preços domésticos do ouro na Bolsa de Futuros de Xangai subiram 15%. O enfraquecimento da taxa de câmbio do Yuan para promover os preços do ouro em Xangai subiu muito mais do que os preços do ouro no exterior denominados em dólar, a demanda sazonal subiu e espera-se que o mercado aumente as taxas de juros no exterior chegando no teto, também é um catalisador.

Deixando de lado o fator da taxa de câmbio, se olharmos apenas para as perspectivas dos preços internacionais do ouro, a maioria das instituições acredita que, no contexto das atuais altas taxas de juros nos Estados Unidos, o ouro não é um bom ativo subjacente especulativo de curto prazo.

O estrategista de mercado global da Invesco Asia Pacific (exceto Japão), Zhao Yaoting, afirmou anteriormente que “O ouro sempre esteve forte recentemente, mas a avaliação atual parece cara”, disse. “Mantemos a alocação zero. A avaliação das commodities é cara e cíclica, e também mantemos alocação zero”. No entanto, considerando que, em meados do próximo ano, o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros, juntamente com o fato de os bancos centrais globais continuarem a diversificar as reservas cambiais, a maioria das instituições recomenda que os investidores aumentem o preço do ouro nos próximos 12 meses para se organizarem.

Ouro dentro e fora da lacuna de aumento

Desde o final de agosto, o ouro de Xangai vem subindo, com um aumento de quase 3,5% em relação às mínimas para o mês, enquanto o ganho acumulado no ano é de quase 15%. A desvalorização do yuan em relação ao dólar desde o ponto mais alto do ano até agora é de cerca de 6,1%.

De modo geral, quando o dólar americano se fortalece, os preços internacionais do ouro denominados em dólares americanos são afetados negativamente, tanto por fatores de preço quanto de sentimento. Ao contrário, no caso do ouro de Xangai, que é denominado em RMB, a conversão do dólar em RMB fez com que o preço do ouro de Xangai subisse.

Além disso, a demanda também aumentou os preços do ouro. LiMingYu, vice-diretor do New Lake Futures Institute e analista sênior de investimentos em ouro, também afirmou recentemente que os chineses têm uma cultura tradicional de “esconder o ouro”. Todos os anos, o Festival da Primavera e o quarto trimestre são a época de pico do consumo, o Festival do Meio do Outono deste ano e o Dia Nacional, feriados prolongados, catalisam ainda mais. Ao mesmo tempo, neste ano, a fraca recuperação da economia doméstica, a pressão do mercado imobiliário não foi reduzida, o mercado de ações, as commodities e outros ativos estão com desempenho ruim, o que também promoveu a “corrida do ouro”.

Segundo o “relatório de tendências da demanda global de ouro” do World Gold Council (WGC) divulgado no segundo trimestre de 2023, se as transações de balcão e os fluxos de estoque forem incluídos no cálculo, a demanda total de ouro no segundo trimestre aumentou 7% em relação ao ano anterior, atingindo 1.255 toneladas. No primeiro semestre do ano, os bancos centrais compraram um recorde de 387 toneladas de ouro. A longo prazo, a demanda trimestral emite sinais positivos, indicando que as compras oficiais de ouro devem permanecer fortes ao longo deste ano.