Por que a Lubrax retomou a parceria com o Flamengo após 17 anos

A volta de Lubrax à camisa do Flamengo marca a retomada de um dos patrocínios mais longevos do futebol brasileiro. Anunciado em outubro, o acordo de três anos é uma aposta da Vibra, dona da marca de lubrificantes, em transformar a memória afetiva construída ao longo de 25 anos de parceria em uma ferramenta para ampliar o alcance da marca, impulsionar vendas e sustentar uma nova fase de crescimento do negócio.

Segundo Mariana Santarém, vice-presidente de marketing e experiência do cliente da Vibra, a decisão está ligada ao momento de transformação de Lubrax. Criada em 1973, dois anos depois da fundação da companhia, Lubrax passou a ser tratada como uma unidade de negócio independente no fim de 2025. A mudança concentrou sob uma mesma estrutura as áreas de marketing, vendas e operações, com o objetivo de acelerar decisões, promover expansão no Brasil e no exterior.

"Mais do que retomar uma relação histórica, queremos transformar esse movimento em uma plataforma de marca e negócio. Pensamos em uma parceria capaz de gerar conexão com o consumidor, oferecer novas experiências e reforçar a preferência pelos produtos", explica Santarém.

De volta com o ex

A história entre Lubrax e Flamengo começou em 1984, quando a marca ainda pertencia à estrutura da então BR Distribuidora, ligada à Petrobras. A relação durou até 2009, com mudanças de posição no uniforme ao longo do período, e se tornou um dos patrocínios mais famosos do futebol brasileiro.

Na época, a parceria ajudou a consolidar a presença da marca na cultura popular. Agora, 17 anos depois do encerramento do vínculo, a empresa tenta recuperar esse reconhecimento e conectá-lo a uma nova geração de consumidores.

O contrato atual vai até 2029 e contempla os times masculino e feminino. Na equipe masculina, Lubrax ocupa a parte superior das costas da camisa. Já na feminina, a marca aparece na parte inferior. Segundo informações, o acordo prevê um valor mínimo de R$ 24,5 milhões por ano, além de possíveis componentes variáveis.

Além da exposição no uniforme, a Vibra planeja campanhas na TV, ações digitais, ativações, promoções e produtos licenciados.

Flamengo é o Brasil

A primeira ação com o clube acontece na estreia da marca no uniforme, durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, no domingo, 11, no Maracanã. Entre as iniciativas para a ocasião, Lubrax levará alguns consumidores ao Rio de Janeiro para assistir à partida no Maracanã e visitar o museu do Flamengo.

Haverá, ainda, a exibição do filme publicitário “Milagres da camisa”, inspirado em uma crônica de Nelson Rodrigues.

Segundo Marcelo Bragança, CEO de Lubrificantes da Vibra, a escolha do Flamengo também está ligada à capacidade do clube de conectar Lubrax a consumidores de diferentes regiões do país. Com uma torcida estimada em 45 milhões de pessoas, o time rubro-negro oferece à marca uma plataforma de alcance nacional, que vai além do Rio de Janeiro.

Para o executivo, a combinação entre a presença nacional do clube e a capilaridade de Lubrax, que chega a mais de 120 mil pontos de venda, pode ajudar a transformar a reconexão em crescimento comercial.

“O Flamengo é o clube de maior abrangência nacional do ponto de vista de torcedores. É top of mind no Brasil e está presente em todos os estados. E isso é muito importante quando pensamos na penetração do produto como uma presença nacional", explica o executivo. "São 80 jogos por ano, mas os consumidores têm os outros 240 dias em que estão rodando, consumindo e vivendo o seu dia a dia. Queremos gerar negócios também nesses dias", conclui.

A empresa também planeja lançar uma versão licenciada para o Flamengo de sua embalagem flexível de lubrificantes, conhecida como pouch. Apresentado em fevereiro de 2026, o formato utiliza 65% menos plástico em comparação com as embalagens rígidas tradicionais e pode reduzir os custos logísticos em até 10%, segundo a companhia.

Momento oportuno

A volta de Lubrax ao Flamengo ocorre em meio a uma mudança relevante no mercado de patrocínios esportivos. Em outubro, a Medida Provisória nº 1.394/2026 determinou a interrupção das operações de apostas de quota fixa no país e a retirada da publicidade associada às plataformas afetadas.

A MP afeta o patrocínio máster de 14 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A mudança regulatória abriu uma discussão sobre as fontes de receita do futebol e o espaço que outras categorias de anunciantes podem ocupar nos uniformes e nas propriedades comerciais dos clubes.

Questionada sobre a parceria com o Flamengo chegar nesse momento, Mariana Santarém afirma que a Vibra acompanha as discussões, mas que o planejamento da parceria não foi construído em função delas. “Acompanhamos as conversas, obviamente, mas nossa estratégia foi construída bem antes. Estamos focados em colocar essa plataforma de marcas potentes juntas”, diz.

Segundo a executiva, a repercussão do anúncio foi "extremamente positiva".

Resultados que incentivam a expansão internacional

Todo o trabalho com o Flamengo integra uma estratégia mais ampla de reposicionamento da Lubrax. Em 2025, a marca passou por uma reformulação visual para reforçar atributos de tecnologia e desempenho. O desafio, segundo Bragança, era aproximar a percepção do consumidor das características técnicas dos produtos, que já haviam sido utilizados pela equipe da McLaren na Fórmula 1.

“Tecnologia e inovação sempre tivemos, incluindo uma área de pesquisa e desenvolvimento muito robusta. Mas também tínhamos uma percepção de um produto mais de massa e volume. Precisávamos trabalhar essa mensagem de performance e tecnologia”, afirma o executivo.

Essa reformulação da marca também acompanha investimentos na estrutura industrial e na distribuição. Segundo o CEO, a Vibra ampliou e modernizou sua fábrica de lubrificantes no Rio de Janeiro, que, segundo a companhia, tem capacidade para produzir 500 milhões de litros por ano.

Todas as movimentações ajudaram a Lubrax a registrar seu maior volume de vendas, com crescimento de 11% em 2025 em relação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2026, o lucro bruto do negócio de lubrificantes avançou 37% na comparação anual, enquanto o Ebitda cresceu 90%, de acordo com Bragança.

O próximo passo é ampliar a presença fora do Brasil. A Vibra iniciou neste ano uma operação própria na Argentina, com estrutura local de produção e equipe, e estabeleceu como meta elevar de 1% para 10% sua participação no mercado latino-americano até 2030. A companhia também pretende fazer com que a região responda por 40% de sua receita até o fim da década.

“Em 2027, queremos priorizar o crescimento de volume, mantendo a ambição de avançar de forma robusta nos próximos anos. A operação na Argentina e a meta de ampliar nossa participação no mercado latino-americano fazem parte desse movimento. O patrocínio ao Flamengo entra como mais uma alavanca para fortalecer Lubrax nacionalmente, gerar preferência de marca e contribuir para o crescimento do negócio globalmente", finaliza Bragança.