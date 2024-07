Diogo Soares perde o pódio da ginástica artística na final das Olimpíadas de Paris

Depois do bronze da seleção feminina, Diogo Soares partiu em busca da própria medalha na disputa final individual geral da ginástica artística masculina, infelizmente sem sucesso. Oka (Japão) foi medalha de ouro, Zhang (China) ficou com a de prata e Xiao (China) terminou com o bronze. Diogo terminou a competição em penúltimo lugar.

Nessa fase da competição, os 24 melhores atletas classificados disputaram em todos os aparelhos — Solo, Cavalo com Alças, Argolas, Saltos, Paralelas e Barra-Fixa.

O atleta se classificou para a final da ginástica somente na individual geral, em 19º lugar, com 81.999 pontos. Seu maior destaque na disputa pelo pódio foi no salto, no qual recebeu a nota 14.500.

Veja como foi Diogo Soares na competição final da ginástica masculina

Na competição, Diogo começou pelo salto, no qual obteve a melhor nota durante a classificação. Na final, depois de apresentar uma dupla pirueta e meia, o atleta recebeu a nota 14.500. Foi uma das melhores pontuações no aparelho entre os demais competidores.

Nas barras paralelas, performou um duplo mortal carpado na saída e recebeu nota 13.733.

Soares seguiu para a barra fixa e pontuou com 13.733 — bem abaixo da nota na classificação, que foi 14.133. O atleta arriscou um movimento mais difícil, com intuito de aumentar a nota de dificuldade, mas acabou tendo alguns erros na execução e na saída.

No solo, Diogo se apresentou com os saltos sem quedas, com nota mais alta de dificuldade, mas pisou fora do espaço na última pirueta. Ele fechou o aparelho com nota 13.133, a mais baixa.

No cavalo, o atleta fez excelente entrada, mas caiu no meio de uma das execuções. Ele teve uma segunda tentativa, com performance mais baixa devido ao cansaço. Pela queda, Diogo foi penalizado e terminou o aparelho com nota 11.566, a mais baixa da série.

Para fechar, Diogo terminou a competição nas argolas. O brasileiro teve nota 12.033.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.