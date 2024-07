Com Marta expulsa, Brasil perde para Espanha e se distancia do pódio no futebol feminino

O Brasil segue com a corda no pescoço na disputa pelo pódio no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quarta-feira, 31, a seleção brasileira perdeu para a Espanha por 2 a 0 e depende de uma combinação de resultados para avançar na competição.

A partida foi marcada sobretudo pela expulsão de Marta. Nos minutos finais do primeiro tempo, a rainha levou um cartão vermelho depois de atingir a espanhola Olga Carmona na cabeça, em uma entrada agressiva, mas não intencional. A expulsão pode ter sido a despedida da artilheira na competição, caso o Brasil não se classifique para a próxima etapa.

O jogo seguiu acirrado desde o início, com placar zerado. Ao final do segundo tempo, pouco antes dos acréscimos, Athenea del Castilho marcou o primeiro gol da seleção espanhola. Ao fim dos quase 19 minutos de acréscimos, Alexia Putellas fechou o jogo com o segundo tento. A Espanha avançou em primeiro lugar no Grupo C.

Brasil ainda tem chances nas Olimpíadas de Paris

A seleção feminina está em terceiro lugar no Grupo C dos Jogos Olímpicos. Para avançarem para as quartas de final, as brasileiras precisam de uma combinação de resultados do Canadá, que joga contra a Colômbia hoje, e da Austrália, que entra em campo contra os Estados Unidos.

Se o Canadá perder a disputa para a Colômbia, o Brasil ainda tem chances de se classificar como uma das duas vagas destinadas para os melhores terceiros lugares. O mesmo vale para o resultado do jogo entre Austrália e Estados Unidos: uma vitória americana ainda dá chances para que a seleção brasileira permaneça nas Olimpíadas de Paris.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.