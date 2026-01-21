Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Repórter
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18h43.
O Grêmio visita o Guarany de Bagé nesta quarta-feira, 21, às 21h30, no estádio Estrela D'Alva, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (RS) e Premiere.
O Tricolor chega embalado após golear o São Luiz por 5 a 0, resultado que recolocou o time na briga pela liderança do Grupo B, onde soma seis pontos. Apesar da boa fase, o técnico Luís Castro deve poupar parte do elenco titular, e o goleiro Weverton pode fazer sua estreia. Por outro lado, o zagueiro Kannemann é desfalque e ficará fora por até três semanas.
O Guarany de Bagé ainda não venceu no estadual. A equipe foi goleada por 4 a 1 pelo Caxias na última rodada e soma apenas dois pontos, ocupando a quarta colocação do Grupo A. O técnico William Campos deve promover mudanças, incluindo a entrada do volante Allan Christian no meio-campo.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, tanto para assinantes da Globo quanto do Premiere.
Guarany de Bagé: Jonathan; Michel Bennech, Bruno Cardoso e Igor Souza; Talles, Paulinho Souza, Allan Christian, Murilo e Jean Carlos (Raphinha); Tony Júnior e Welder. Técnico: William Campos.
Grêmio: Weverton; João Pedro, Noriega, Viery e Caio Paulista; Cuéllar, Dodi e Willian; Roger, Enamorado (Gabriel Mec) e André Henrique. Técnico: Luís Castro.