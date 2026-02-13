Esporte

Hull City x Chelsea: horário e onde assistir à Copa da Inglaterra

Times duelam nesta sexta-feira, 13, pela quarta fase da FA Cup

Hull City x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo nesta sexta-feira, 13 (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10h17.

O Hull City recebe o Chelsea nesta sexta-feira, 13, às 16h45 (de Brasília), pela quarta fase da Copa da Inglaterra. A partida será disputada no MKM Stadium, em Hull.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

O Chelsea avançou na etapa anterior após golear o Charlton por 5 a 1. Já o Hull garantiu vaga ao eliminar o Blackburn nos pênaltis, depois de empate sem gols no tempo regulamentar.

Na temporada, os londrinos também disputam a Premier League e foram eliminados da Copa da Liga. O Hull, que atua na Championship, vem de dois jogos sem vitória na segunda divisão inglesa.

Que horas é o jogo Hull City x Chelsea?

A partida começa às 16h45 (horário de Brasília), nesta sexta-feira.

Onde assistir ao jogo Hull City x Chelsea?

Streaming: Disney+ Premium

Ficha técnica de Hull City x Chelsea

Data: 13/02/2026
Horário: 16h45 (de Brasília)
Local: MKM Stadium, em Hull, na Inglaterra
Fase: Quarta fase da FA Cup

