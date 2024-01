Derrota para Sinner é a primeira de Djokovic em semifinal ou final de Australian Open; veja lista

Maior campeão de Grand Slams entre os homens, o sérvio Novak Djokovic não poderá aumentar ainda mais o seu recorde. Isso porque, na madrugada desta sexta-feira, o tenista número 1 do mundo foi derrotado pelo italiano Jannik Sinner por três sets a 1 — parciais de 6/1, 6/2, 6/7 e 6/3 — e perdeu pela primeira vez na semifinal do Australian Open.

Após mais de 3h de jogo, Sinner interrompeu uma série de 33 vitórias seguidas do sérvio no torneio de Melbourne. Na decisão, o italiano, número 4 do ranking da ATP, enfrentará o russo Daniil Medvedev, que venceu de virada o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 2 — parciais 5/7, 3/6, 7/6(4), 7/6(5) e 6/3.

Dez vezes campeão do Australian Open, Djokovic perdeu apenas nove vezes no torneio em toda a sua carreira. Ao todo, foram duas derrotas na primeira rodada, uma na segunda rodada, duas na quarta rodada, três nas quartas de final e uma na semifinal. A última derrota do sérvio no Grand Slam australiano foi em 2018 para o tenista sul-coreano Chung Hyeon.

Derrotas de Djokovic no Australian Open