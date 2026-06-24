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Fase de grupos copa 2026

Danilo recebe cartão amarelo em jogo do Brasil contra a Escócia

O brasileiro foi advertido pelo árbitro mexicano César Ramos depois de uma entrada dura em Tierney

Danilo: o jogador recebeu o primeiro amarelo da partida

Danilo: o jogador recebeu o primeiro amarelo da partida

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 24 de junho de 2026 às 20h37.

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O lateral-direito Danilo recebeu o primeiro cartão amarelo do Brasil no duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24. A punição aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo.

O brasileiro foi advertido pelo árbitro mexicano César Ramos depois de uma entrada dura em Tierney, próximo à área brasileira. A infração originou uma falta perigosa, que levou perigo ao gol brasileiro, mas o goleiro Alisson afastou a bola.

Cartões zerados

Ao fim da fase de grupos, os cartões serão zerados. Com isso, o atleta que terminar a primeira fase com apenas um cartão amarelo recebido não o levará para o mata-mata, chegando zerado para o próximo duelo.

No entanto, quem tomar o segundo cartão amarelo na última rodada da fase de grupos será desfalque na fase de 16 avos de final.

Para a última rodada, a Seleção Brasileira chegou com dois jogadores pendurados. Casemiro e Douglas Santos, ambos com cartão amarelo, foram mantidos na equipe titular por Carlo Ancelotti.

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