Danilo recebe cartão amarelo em jogo do Brasil contra a Escócia

O lateral-direito Danilo recebeu o primeiro cartão amarelo do Brasil no duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24. A punição aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo.

O brasileiro foi advertido pelo árbitro mexicano César Ramos depois de uma entrada dura em Tierney, próximo à área brasileira. A infração originou uma falta perigosa, que levou perigo ao gol brasileiro, mas o goleiro Alisson afastou a bola.

Cartões zerados

Ao fim da fase de grupos, os cartões serão zerados. Com isso, o atleta que terminar a primeira fase com apenas um cartão amarelo recebido não o levará para o mata-mata, chegando zerado para o próximo duelo.

No entanto, quem tomar o segundo cartão amarelo na última rodada da fase de grupos será desfalque na fase de 16 avos de final.

Para a última rodada, a Seleção Brasileira chegou com dois jogadores pendurados. Casemiro e Douglas Santos, ambos com cartão amarelo, foram mantidos na equipe titular por Carlo Ancelotti.