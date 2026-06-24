Esporte

Fase de grupos copa 2026

CazéTV alcança 35 milhões de inscritos e bate recorde mundial no YouTube durante Brasil x Escócia

Transmissão ocorreu no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos

CazéTV: canal do YouTube, do Grupo LiveMode, lidera as transmissões de jogos do Brasil na Copa do Mundo (Rorion Carvalho/Cazé TV/Reprodução)

CazéTV: canal do YouTube, do Grupo LiveMode, lidera as transmissões de jogos do Brasil na Copa do Mundo (Rorion Carvalho/Cazé TV/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 20h46.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 20h48.

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A CazéTV bateu 35 milhões de inscritos durante a transmissão da partida entre Brasil e Escócia, válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, nesta quarta-feira, 24. O canal também registrou um novo recorde mundial de audiência simultânea no YouTube durante a partida.

A transmissão ocorreu no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e alcançou mais de 17,8 milhões de aparelhos conectados ainda no primeiro tempo da partida. O número foi registrado durante o primeiro tempo do confronto e marcou o maior pico já alcançado pela transmissão digital da emissora no evento.

Da live no quarto ao bilhão na Copa: o plano da CazéTV para reinventar o jogo

Os jogos da Seleção Brasileira têm registrado sucessivas marcas de audiência nas transmissões da CazéTV, com crescimento de engajamento a cada rodada da competição.

Histórico de recordes nas transmissões da Cazétv

Na estreia do Brasil contra o Marrocos, a CazéTV registrou 12,7 milhões de aparelhos conectados simultaneamente na transmissão.

Na segunda rodada da Copa do Mundo, contra o Haiti, o pico de audiência chegou a 16,1 milhões de aparelhos conectados, em nova marca dentro da sequência de transmissões da competição.

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