Daniel Alves é condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro

O tribunal superior da Catalunha condenou o ex-jogador de futebol Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher numa boate de Barcelona em 30 de dezembro de 2022. A pena máxima para o crime na Espanha, sem agravantes, é de 12 anos, o que foi pedido pela acusação. O Ministério Público pediu nove anos de detenção.

A Corte também definiu uma indenização de € 150 mil (cerca de R$ 800 mil). Da pena total deverão ser descontados os 13 meses que o brasileiro já ficou preso enquanto aguardava o julgamento.

O tribunal considerou que relação não foi consentida, como alegava a defesa do brasileiro, e que, para além do depoimento da vítima, foram apresentados elementos de provas que atestaram a violação sexual.

Daniel Alves deverá cumprir outros cinco anos de liberdade vigiada e se manter afastado sem se comunicar com a vítima por nove anos e meio. Mantida a condenação, ele deve sair da prisão em meados de 2027.

O ex-lateral que jogou por grandes clubes como Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo passou por um julgamento de três dias, finalizado em 8 de fevereiro.

No último dia da audiência, o atleta negou o estupro e afirmou que a relação com a jovem foi consensual. Ele chegou a chorar no final do depoimento.

Carreira vitoriosa

Daniel Alves conquistou 42 títulos ao longo da carreira –empatado com Messi como maior detentor de troféus do futebol mundial. Foi uma das estrelas da história recente do Barcelona (vencendo três Champions League) e defendeu a seleção brasileira de 2006 a 2022 (conquistando o ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, duas vezes a Copa das Confederações e outras duas edições da Copa América) No Brasil, começou a carreira no Bahia e jogou no São Paulo, seu time de coração, por onde conquistou o Paulistão de 2021.