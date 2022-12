Croácia vence Brasil nos pênaltis e avança para a semifinal

O Brasil está classificado para as semifinal da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu a Croácia por 1 a 0 na prorrogação e avança para a próxima fase da competição. A equipe comandada pelo técnico Tite, encontrou um jogo muito equilibrado no tempo normal e não conseguiu marcar.

O jogo no início começa com a Croácia explorando a posse de bola e Brasil equilibrando na marcação. A melhor chance do primeiro tempo, saiu nos pés de Vini Jr. O ponta corta para o meio, lança para Richarlison na área. O centroavante faz a parede e devolve para Vini que chuta desviado em cima do zagueiro.

VEJA COMO FOI O JOGO ENTRE BRASIL X CROÁCIA

Já no segundo tempo, a seleção criou as melhores chances de marcar. Neymar teve duas ótimas chances de desempatar, após bolas enfiadas na área.

Já no final do primeiro tempo, Neymar recebe passe de Marquinhos na intermediária, invade a área tabelando curto com Rodrygo e Pedro, finta Perisic, dribla o goleiro Livakovic com extrema categoria e solta uma pancada para colocar o Brasil em vantagem no placar.

Aos 12 do segundo tempo, em rápido contra-ataque puxado por Modric, Orsic arranca pela faixa esquerda, invade a área encarando a marcação de Danilo e cruza rasteiro. Petkovic chega batendo de primeira na marca do pênalti, a bola desvia no joelho de Marquinhos e mata o goleiro Alisson.

Na cobrança de pênaltis, a Croácia abriu 4x2 nas cobranças. Marquinhos, teve a chance de diminuir o confronto, porem chutou na trave.

A Croácia enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina, que jogam às 16h no estádio Lusail. O jogo acontecerá na próxima terça-feira, 13.

