Argentina x Argélia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações na Copa

A Argentina e Argélia se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira, 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Kansas City (EUA), pela primeira rodada do Grupo J.

Detalhes da partida

Data e horário: 16 de junho de 2026, às 22h (Brasília) (local – Kansas City, Estados Unidos)

16 de junho de 2026, às 22h (Brasília) (local – Kansas City, Estados Unidos) Local: no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Confronto: Argentina x Argélia – Grupo J.

Argentina x Argélia – Grupo J. Arbitragem: o polonês Szymon Marciniak foi escolhido para atuar como arbitro da partida entre Argentina e Argélia. Ele contará com os assistentes Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. O também polonês Tomasz Kwatwolski está escalado como VAR.

Transmissão

Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

Argentina (técnico Lionel Scaloni): Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Cuti Romero e Medina; De Paul e Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez.

Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Cuti Romero e Medina; De Paul e Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Argélia (técnico Vladimir Petkovic): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Boudaoui, Maza e Bentaleb; Gouiri, Mahrez e Amoura.

Contexto

Atual campeã mundial, a Argentina inicia mais uma campanha em busca do título, conquistado na edição anterior após um intervalo de 36 anos. A seleção, porém, carrega um histórico desfavorável em estreias após levantar a taça: foi derrotada nos primeiros jogos das Copas seguintes às conquistas de 1978 e 1986. Em 1982, perdeu para a Bélgica por 1 a 0. O mesmo placar se repetiu em 1990, quando foi superada por Camarões.

Lionel Messi chega à sua sexta participação em Copas do Mundo , igualando uma marca que também pertence ao goleiro mexicano Guillermo Ochoa e ao atacante português Cristiano Ronaldo. Ao entrar em campo, o argentino ainda amplia um recorde individual: o de jogador com mais partidas disputadas em Mundiais. Ele encerrou a Copa do Catar com 26 jogos.

, igualando uma marca que também pertence ao goleiro mexicano Guillermo Ochoa e ao atacante português Cristiano Ronaldo. Ao entrar em campo, o argentino ainda amplia um recorde individual: o de jogador com mais partidas disputadas em Mundiais. Ele encerrou a Copa do Catar com 26 jogos. Do outro lado, a Argélia disputa a quinta Copa do Mundo de sua história. A seleção africana avançou além da fase de grupos apenas uma vez, justamente em sua participação mais recente, no Mundial de 2014, realizado no Brasil. Na ocasião, foi eliminada pela Alemanha nas oitavas de final, por 2 a 1, após a prorrogação.

de sua história. A seleção africana avançou além da fase de grupos apenas uma vez, justamente em sua participação mais recente, no Mundial de 2014, realizado no Brasil. Na ocasião, foi eliminada pela Alemanha nas oitavas de final, por 2 a 1, após a prorrogação. O duelo também marca um encontro inédito entre as duas seleções em Copas do Mundo. Até aqui, Argentina e Argélia nunca se enfrentaram na história da competição.

Agenda do Grupo J