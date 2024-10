Cristiano Ronaldo revela novo empreendimento: marca própria de coleção de relógios

O atacante Cristiano Ronaldo, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, anunciou nesta segunda-feira, 14, mais um empreendimento: o lançamento de uma coleção de relógios que terão sua própria marca, trazendo detalhes de momentos da sua carreira. A parceria será feita com a empresa norte-americana Jacob & Co.

Em suas redes sociais, CR7 postou: "Sempre sonhei em ter minha própria coleção de relógios". Os primeiros temas já foram escolhidos e terão relação com a CR7 Epic X, com a coleção inicial do 'Flight of CR7' e o 'Heart of CR7'.

O 'Flight of CR7' é a icônica comemoração do jogador com um voo no ar, feito quando ele ainda atuava pelo Real Madrid, na Champions de 2012/13, contra o Manchester United. Já o 'Heart of CR7' retrata a postura comemorativa após o gol. Todas as peças terão a imagem e a assinatura de Ronaldo nas pontes com "fundo de caixa de safira colorida com imagem de CR7 impressa em ouro".

Cristiano Ronaldo segue como uma máquina fora dos gramados. Depois de ser a primeira personalidade do planeta Terra a bater a marca de 1 bilhão de seguidores nas redes sociais - feito alcançado em setembro deste ano, o craque português anunciou no último mês a produção da marca de champagne 'Os 777 Gols', em sociedade com uma de suas irmãs, Elma Aveiro. O nome faz alusão ao número de sua camisa e à marca de 777 gols em jogos oficiais, ideia que surgiu em 2021, quando ele alcançou a marca de 777 gols oficiais na ocasião - atualmente ele soma 900 gols em 1235 jogos oficiais.

"O Cristiano transcende há muito tempo a figura de um profissional do esporte. Ele é uma marca própria, podendo ser comparado com as maiores empresas do mundo pelo seu profissionalismo, engajamento e por ser uma máquina de fazer dinheiro através dos mais diversos tipos de ativações ou serviços lançados, deixando sempre em evidência o papel de ídolo que ele construiu em todo o mundo. Além de um profissional com uma reputação inabalável, ele está cercado por pessoas que projetam ele como empreendedor, sem jamais perder a essência daquilo que ele realmente é, um dos maiores jogadores de tempos os tempos", diz Claudio Fiorito, CEO da P&P Management Brasil, empresa especializada no gerenciamento da carreira de atletas.

O champagne, considerado de luxo, foi feito em parceria com a vinícola Clément Victor, que tem origem na cidade de Janvry, na França. O lançamento está previsto para 31 de dezembro, data do aniversário da sua mãe, Maria Dolores Aveiro.

"Ao mesmo tempo que vivência os capítulos finais de sua carreira dentro dos gramados, Cristiano segue dando passos firmes como empreendedor e mostra que mesmo com um patrimônio expressivo acumulado na sua brilhante carreira, seu gosto por conquistar, desenvolver e levar o nome e a cultura de seu país Natal mundo afora seguirão muito ativos”, pontua Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Essa é mais um negócio de Cristiano, que continua diversificando seus negócios e apostando em novas receitas fora das quatro linhas. Além do canal no youtube, em junho deste ano ele comprou 10% das ações da Vista Alegre Atlantis SGPS, uma fabricante portuguesa de porcelana e cerâmicas, empresa que detém as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, duas das mais tradicionais de Portugal.

"Para os jogadores de futebol, isso não é apenas uma questão de fama; é uma oportunidade estratégica de construir um patrimônio duradouro, aproveitando sua visibilidade para investir em novos empreendimentos e expandir sua influência em diversas áreas. Automaticamente, a capacidade de transformar seguidores em receita é uma vantagem competitiva valiosa e uma lição de como a visibilidade digital pode complementar e amplificar o sucesso esportivo", destaca Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios

Além da compra de uma fatia da Vista Alegre, a parceria vai contemplar, também, uma joint-venture entre Cristiano Ronaldo para a publicidade e divulgação do selo Bordallo Pinheiro no Oriente Médio e na Ásia.

"Cristiano é um canhão de audiência, a estratégia de se associar a novos segmentos deve ser muito pensada, pois é sua marca, seu nome associado de alguma forma e quase sempre não terá sua gestão no dia a dia", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Em meados de 2023, ele se tornou acionista de duas empresas: a Chrono24, uma plataforma alemã de venda de relógios de luxo, e da Confina Media, um dos grupos audiovisuais mais populares do seu país.

Em 2015, Ronaldo e o Grupo Pestana, operador global de hotelaria, anunciaram um projeto conjunto para investir 75 milhões de euros em quatro hotéis boutique, com um total de 400 quartos em Portugal, Espanha e Estados Unidos.

De acordo com uma pesquisa do ECO, CR7 é dono de um império empresarial composto por mais de uma dezena de participações diretas e indiretas em empresas nacionais a operar em diferentes setores de atividade, com foco no turismo e no imobiliário. É nos setor hoteleiro, no entanto, que o jogador português mais investe, com rede de hotéis por Europa, Ásia e América Latina.

"O Cristiano Ronaldo é um benchmark dentro e fora do campo. Muitos atletas ganharam fortunas, mas terminaram suas carreiras quebrados. O CR7 é visionário, empreendedor. Possui diversos investimentos em diversos negócios. Ele sabe que a carreira de futebol é curta, mas a vida é longa então é preciso se planejar e ser estratégico com os investimentos", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

De acordo com a Hopper HQ, empresa especializada em redes sociais, Cristiano Ronaldo recebe, em média, € 1.3 milhão por publicação (mais de R$ 10 mi) promovendo seus patrocinadores no Instagram. Ele supera o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock , que ganha € 1.3 milhão por conteúdo patrocinado. Essa cotação, de acordo com profissionais do mercado, já teria aumentado em 2024 e chegado a € 1.8 milhões por post.

"Cristiano é um case de sucesso dentro e fora de campo. O jogador é um dos maiores símbolos de sucesso deste século no que diz respeito a valorização de imagem e respeito dos fãs. Ele leva o trabalho a sério, nunca esteve presentes em polêmicas ou notícias que podem de alguma forma desvaloriza-lo. O jogador eleito cinco vezes melhor do mundo é o maior atleta nas redes sociais. Tudo que faz vira espelho para os jovens. Esse conjunto da obra o transforma no maior personagem da Era digital em termos de números. Quebrar recordes faz parte da história de Cristiano e esse alto números de inscritos só demonstra a vocação dele de estar sempre no topo", diz Matheus Grangeiro, líder de projetos de marcas da agência End to End.

"Hoje os atletas enxergam inúmeras oportunidades de negócios fora do esporte. As redes sociais, desde que sejam bem geridas e administradas por quem comanda, se tornaram um espaço valioso. As empresas têm percebido esta tendência e, muitas vezes, quando um acordo de patrocínio é fechado com uma celebridade do meio esportivo, há um planejamento para ações e campanhas nas mídias sociais, que possuem um alcance cada vez maior com o público", complementa Victor Schildt, formado em Administração na Escola Superior de Propaganda e Marketing da ESPM e diretor da Recoma, empresa especializa em infraestrutura esportiva e que tem os medalhistas olímpicos Arthur Zanetti, Maurren Maggi e Rafael Silva, o Baby, como embaixadores.

"O Cristiano Ronaldo mostra, a cada dia, que é exemplo e referência não só com sua disciplina de atleta, mas agora também como empreendedor de sucesso, com cada vez mais planejamento estratégico em suas ações, no caminhar para a sua aposentadoria. Ele tem trabalhado muito bem em todas as vertentes, de maneira equilibrada, aumentando sua relevância como influenciador e empresário, sem deixar de lado o atleta, seguindo em alto rendimento mesmo depois de tantas temporadas. Não é por acaso que ele segue acumulando recordes dentro e fora de campo", observa Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.