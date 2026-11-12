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Craque do Real Madrid distribui dinheiro e alimentos a torcedores marfinenses; veja vídeo

Yan Diomande foi recebido por fãs durante apresentação à seleção nacional e retribuiu o carinho com cédulas e comida; gesto repercutiu nas redes sociais

Yan Diomande: astro do Real Madrid distribui dinheiro para torcedores do seu país (Reprodução/X/@lemedia100filtr)

Yan Diomande: astro do Real Madrid distribui dinheiro para torcedores do seu país (Reprodução/X/@lemedia100filtr)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15h14.

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Yan Diomande, jovem atacante do Real Madrid, surpreendeu torcedores marfinenses ao distribuir dinheiro e alimentos durante sua passagem pela Costa do Marfim. O gesto generoso ocorreu quando ele se apresentou à seleção nacional para as Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A ação gerou repercussão nas redes sociais e foi amplamente elogiada.

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O atacante Yan Diomande, do Real Madrid, chamou a atenção fora dos gramados durante sua passagem pela Costa do Marfim. Aos 19 anos, o jogador distribuiu dinheiro e alimentos a torcedores que aguardavam a chegada da seleção nacional ao centro de treinamento, em Abidjan. A cena foi registrada em vídeo e ganhou repercussão nas redes sociais.

A recepção ao jovem foi marcada por gritos e manifestações de carinho de dezenas de fãs, principalmente crianças e adolescentes. Ao perceber a movimentação, Diomande se aproximou do público e entregou algumas notas de dinheiro aos torcedores que estavam no local.

A iniciativa também incluiu a distribuição de alimentos. Em um dos vídeos que circularam na internet, um jovem que recebeu os presentes mostrou uma cédula de 10 mil francos CFA — cerca de 15 euros (aproximadamente R$ 90) — e uma cesta de frutas. Ele relatou que também ganhou outros itens de alimentação.

Veja o vídeo de Diomande distribuindo dinheiro para os fãs:

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Diomande se apresenta à seleção da Costa do Marfim

O atacante está no país natal para defender a seleção da Costa do Marfim nos compromissos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações, diante da Gâmbia. A equipe se prepara para os jogos da Data Fifa de novembro.

Nascido em Abidjan, Diomande completa 20 anos neste sábado, 14 de novembro. O jogador ganhou projeção no futebol europeu após passagens por Leganés e RB Leipzig, além de sua participação na Copa do Mundo de 2026 defendendo a seleção marfinense, antes de chegar ao Real Madrid, em agosto deste ano.

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