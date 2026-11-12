Ancelotti esboça Seleção Brasileira no 4-3-3 para enfrentar o Japão; veja provável time

O técnico Carlo Ancelotti começou a desenhar a escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Japão, neste sábado, 14. No treinamento desta quinta-feira, 12, em Singapura, o italiano esboçou uma formação no esquema 4-3-3, com Rayan entre os titulares no meio-campo.

A atividade no Estádio Jalan Besar foi a primeira da preparação com todos os jogadores convocados à disposição. A principal novidade foi a participação de Bruno Guimarães em um trabalho coletivo completo. O volante vinha realizando atividades com controle de carga nos primeiros dias da Data Fifa.

Na formação testada, Bruno atuou ao lado de Andrey Santos e Rayan, que teve liberdade para participar da criação das jogadas. No setor ofensivo, Estêvão, Raphinha e Vini Jr. formaram o trio de ataque.

Qual deve ser a escalação do Brasil contra o Japão?

De acordo com as movimentações observadas no treinamento e apuração da ESPN, uma provável escalação da Seleção Brasileira tem: Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vini Jr.

A lateral esquerda ainda é uma posição em aberto. Douglas Santos foi utilizado entre os titulares, mas Carlos Augusto também aparece como alternativa para a partida.

Outra possibilidade observada pela comissão técnica está no meio-campo. Além de Andrey Santos, Ancelotti testou opções como João Gomes e Marlon Gomes para a composição do setor. A definição dependerá dos últimos treinamentos antes do amistoso.

No gol, Pedro Morisco, do Coritiba, desponta como favorito para começar jogando. O goleiro foi observado pela comissão técnica e aparece como uma das opções para o rodízio promovido por Taffarel durante o ciclo de preparação.

Quando será o jogo entre Brasil e Japão?

O amistoso entre Brasil e Japão será disputado neste sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O confronto integra a última Data Fifa da temporada para a equipe de Ancelotti.

A Seleção Brasileira também enfrentará Singapura na terça-feira, 17, às 7h (de Brasília), no mesmo estádio. Os dois compromissos encerram a agenda da equipe nacional em 2026.