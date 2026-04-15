Corinthians x Santa Fé: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians x Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 21h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Líder do grupo, após vencer o Platense, o Corinthians quer seguir pontuando na Libertadores e agora terá o apoio de sua torcida para o duelo. A equipe tenta se organizar após a chegada de Fernando Diniz e se firmar nos campeonatos que disputa.

Essa será a sexta vez que as equipes se enfrentam na história. O Alvinegro leva a vantagem, com três vitórias, além dos dois empates. No último encontro entre as partes, os clubes empataram por 1 a 1 em partida válida pela Libertadores de 2016.

Como chega o Corinthians para o confronto

Após empatar com o Palmeiras por 0 a 0, o Corinthians volta suas atenções para a segunda rodada da Libertadores.

Agora, jogando em casa pelo torneio continental, o clube quer seguir somando pontos para ter mais tranquilidade na competição.

Antes de Diniz, o clube somava nove partidas sem vitória, mas agora, sob o comando do novo treinador, está reagindo e soma duas partidas de invencibilidade.

Como chega o Santa Fé para o confronto

Já o Santa Fé chega em um momento instável. Sem vencer há quatro jogos, o clube ocupa a 13ª posição do Campeonato Colombiano. Em 2026, são cinco vitórias, 10 empates e quatro derrotas.

Na Libertadores, o clube ocupa a 3ª posição do grupo após empate com o Peñarol na estreia, e busca surpreender o Corinthians.

Além disso, o clube tem um histórico negativo contra os brasileiros. A equipe colombiana não vence desde 2015 um adversário do nosso país, além de nunca ter vencido em solo brasileiro.

Onde assistir a Corinthians x Santa Fé

O duelo entre Corinthians x Santa Fé terá transmissão da TV Globo e Paramount+.

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon, André, Raniele e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kayke.

Santa Fé (Técnico: Pablo Repetto)

Mosquera; Palacios, Oliverta, Moreno e Maña; Zapata, Daniel Torres e Jhojan Torres; Luis Palacios, Rodallega e Fernández.