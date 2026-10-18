Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 64 pontos e 19 vitórias, o Flamengo visita o Bahia na noite deste domingo, às 18h30 (horário de Brasília). A partida válida pela 31ª rodada da competição será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Panorama das Equipes

Flamengo: Com apenas um ponto de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras (que soma 63 pontos e 18 vitórias), o Rubro-Negro busca o resultado para se manter no topo da tabela. A equipe comandada por Leonardo Jardim vive uma sequência de sete jogos de invencibilidade (seis vitórias e um empate), vindo de triunfo no clássico contra o Fluminense pelo Brasileirão e de um empate no meio da semana com o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da CONMEBOL Libertadores.

Bahia: O Tricolor Baiano ocupa a 5ª colocação (fechando o G-5) com 49 pontos. Após duas derrotas consecutivas fora de casa (para Athletico-PR e Palmeiras), o time de Rogério Ceni se recuperou no último domingo ao vencer o Mirassol em Salvador. Jogando diante de sua torcida, a equipe vem embalada por três vitórias seguidas e uma invencibilidade caseira que já dura oito partidas.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2026 (31ª rodada)

Data e Horário: 18 de outubro de 2026, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde Assistir: Premiere (pay-per-view)

Prováveis Escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni) Com semana livre e quase todo o elenco à disposição (com exceção do goleiro Léo Vieira, lesionado), o time conta com o retorno do volante Acevedo, que cumpriu suspensão: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim) Sem poder contar com Arrascaeta e Danilo (entregues ao departamento médico), o técnico tem a dúvida de Ayrton Lucas, o retorno do volante Jorginho (após suspensão) e a volta de Evertton Araújo, recuperado de lesão: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.