Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

18 franquias baratas para abrir o próprio negócio a partir de R$ 9.500

Lista reúne opções de turismo, limpeza, alimentação, saúde e serviços, com investimentos de R$ 9.500 a R$ 135 mil; veja faturamento e prazo de retorno

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12h12.

Priorizar nos meus resultados Google

Abrir uma empresa costuma exigir dinheiro para alugar um ponto comercial, contratar funcionários e montar uma estrutura. Mas algumas redes de franquias estão apostando em modelos menores para atrair quem quer começar a empreender sem assumir tantos custos fixos.
Há opções que funcionam de casa, negócios com máquinas de autosserviço e operações que dispensam uma loja física. Os investimentos começam em R$ 9.500 e chegam a R$ 135 mil.

Para quem pretende deixar o emprego e abrir o próprio negócio em 2026, o mercado de franquias oferece uma alternativa: começar com uma marca, processos e fornecedores já definidos. Isso, porém, não elimina os riscos de empreender.

Antes de investir, é preciso avaliar os custos da operação, a demanda pelo serviço na região e o capital de giro necessário para manter a empresa até que ela comece a gerar caixa.

O prazo de retorno também merece atenção. Embora algumas redes anunciem a possibilidade de recuperar o investimento em seis meses, esse resultado depende do desempenho de cada unidade. Faturamento não é lucro, e os valores divulgados pelas franqueadoras não representam uma garantia de ganhos.

A EXAME reuniu 18 franquias de diferentes setores, organizadas pelo valor do investimento inicial. A lista inclui negócios de turismo, publicidade, limpeza, alimentação, serviços financeiros, saúde e mercados autônomos.

Os dados de faturamento e prazo de retorno foram informados pelas próprias empresas e devem ser analisados como estimativas.

1. TZ Viagens

Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede de agências de turismo com 311 unidades em 24 estados. O franqueado pode trabalhar de casa ou abrir uma loja física, comercializando passagens, hospedagens e pacotes de viagens. O modelo permite começar a operação sem os custos de manutenção de um ponto comercial.

  • Investimento inicial: R$ 9.500
  • Faturamento médio mensal: R$ 42 mil
  • Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

2. Marketing Bag

A Marketing Bag atua com publicidade em sacos de pão distribuídos em padarias parceiras. O franqueado trabalha de casa, prospecta anunciantes locais e negocia a distribuição das embalagens com publicidade. A rede oferece acompanhamento durante os primeiros 60 dias de operação.

  • Investimento inicial: R$ 9.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

3. Azul Empréstimo

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo comercializa produtos financeiros, como crédito consignado, empréstimos pessoais, financiamentos, consórcios e seguros. A rede informa ter mais de 1.000 unidades comercializadas no Brasil.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: de R$ 50 mil a R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

4. Publicarga

A Publicarga comercializa publicidade em totens que oferecem carregamento de celulares. O franqueado pode administrar o negócio de casa e fica responsável pela venda de espaços publicitários para empresas interessadas em alcançar consumidores nos locais onde os equipamentos estão instalados. A franqueadora fornece os equipamentos e treinamento para a operação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 18.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: de 6 a 9 meses

5. Dona Help

A Dona Help é uma rede especializada em serviços de limpeza profissional e conservação de ambientes. Com mais de 70 unidades e dois anos de expansão por franquias, a empresa oferece um modelo voltado à prestação de serviços, sem depender de uma loja tradicional. O negócio atende à demanda por limpeza e manutenção de espaços.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 120 mil
  • Prazo de retorno: de 10 a 14 meses

6. Smartstore

Fundada em 2019, a Smartstore opera mercados autônomos em condomínios e empresas. A rede possui mais de 2.000 lojas no Brasil e unidades na Colômbia e nos Estados Unidos. O modelo permite que consumidores façam compras sem atendimento presencial, enquanto o franqueado administra o abastecimento e a operação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil
  • Faturamento líquido médio mensal informado: R$ 6 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 10 meses

7. Sonhagro

A Sonhagro oferece soluções financeiras e seguros para produtores rurais. Com mais de 11 anos de atuação e 90 unidades comercializadas, a rede trabalha com serviços voltados ao agronegócio, um setor que demanda crédito para custear a produção e investir em equipamentos.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 33 mil
  • Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

8. Grãos & Cia Vending Machine

Criada em 2007, a Grãos & Cia atua no varejo de produtos naturais e lançou em 2026 um modelo de franquia com máquinas automáticas de venda. Os equipamentos podem ser instalados em academias, hospitais, clínicas e empresas, funcionando 24 horas por dia, sem funcionários dedicados ao atendimento. A rede informa ter 14 unidades.

  • Investimento inicial: R$ 56.800
  • Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 16 mil
  • Prazo de retorno: de 14 a 22 meses

9. Odonto Special

Fundada em 2019, a Odonto Special é uma rede de clínicas odontológicas que oferece tratamentos e serviços de saúde bucal. A apresentadora e empresária Sabrina Sato integra o quadro societário da empresa. A rede aposta em tecnologia e atendimento ao paciente para disputar espaço no mercado de odontologia.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

10. Fast4you

A Fast4you possui mais de 600 mercados autônomos instalados em condomínios, empresas, hospitais e universidades. As lojas podem ocupar espaços a partir de 15 metros quadrados e utilizam tecnologias de monitoramento e análise de consumo para auxiliar o franqueado na gestão do estoque e das vendas. Segundo a empresa, a rede registra uma venda a cada sete segundos.

  • Investimento inicial: R$ 60 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

11. Acuidar

Fundada em 2016, em João Pessoa, na Paraíba, a Acuidar oferece serviços de cuidadores para pessoas que precisam de assistência no dia a dia. A rede possui mais de 320 unidades no Brasil e planeja iniciar sua expansão internacional com uma operação em Lisboa, Portugal.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 68 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 170 mil
  • Prazo de retorno: de 9 a 12 meses

12. Pet Mais Vida

Criada em 2015, a Pet Mais Vida comercializa planos de saúde para cães e gatos. No modelo home based, em que o empreendedor trabalha de casa, o franqueado busca clientes e estabelece parcerias com clínicas veterinárias. A rede possui 40 unidades no Brasil e oferece suporte para a gestão da operação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 9 mil a R$ 11 mil
  • Prazo de retorno: 24 meses

13. Voltta Energy

A Voltta Energy atua com pontos de recarga para veículos elétricos. Fundada em 2019, a rede possui 21 unidades e instala equipamentos em supermercados, shoppings, clínicas e centros empresariais. O franqueado acompanha o funcionamento dos carregadores remotamente, por aplicativo, enquanto a franqueadora oferece suporte na escolha dos pontos e na operação dos equipamentos.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 78 mil
  • Faturamento médio mensal: cerca de R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 18 meses

14. Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business opera máquinas de café de autosserviço em locais de circulação de pessoas, como hospitais, estações e empresas. O modelo dispensa atendentes e permite acompanhar vendas e necessidades de reposição por uma plataforma digital. O cardápio inclui cafés, cappuccinos, chocolates quentes e bebidas com diferentes sabores.

  • Investimento inicial: R$ 80 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 12 mil
  • Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

15. Amiste Café

Fundada em 2001, a Amiste Café fornece máquinas e insumos para o consumo de café em empresas. O franqueado atua na locação dos equipamentos, no abastecimento e no relacionamento com clientes corporativos. A rede iniciou sua expansão por franquias em 2013 e possui 25 unidades. O modelo trabalha com contratos de fornecimento e receitas recorrentes.

  • Investimento inicial: R$ 90 mil, no modelo de microfranquia
  • Faturamento médio mensal: R$ 26 mil
  • Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

16. Mercadão dos Óculos

Fundado em 2012, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o Mercadão dos Óculos é uma rede de varejo especializada em armações e lentes. A empresa começou a franquear em 2013 e informa ter 750 unidades. Entre os formatos disponíveis está o modelo contêiner, com estrutura menor do que uma loja convencional.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil, no modelo contêiner
  • Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: de 13 a 18 meses

17. Luah Semijoias

Fundada em 2013, a Luah Semijoias comercializa acessórios banhados a ouro e trabalha com uma rede de mais de 2.000 revendedoras. A empresa iniciou sua expansão por franquias em 2017 e possui aproximadamente 20 unidades. Oferece modelos de operação home office e Premium, com diferentes estruturas de investimento.

  • Investimento inicial: R$ 120 mil, no modelo home office
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

18. Dr. Vacina

A Dr. Vacina é uma rede de clínicas de imunização para adultos e crianças. Fundada em 2017, começou a expandir por franquias em 2020 e possui aproximadamente 60 unidades. Segundo a empresa, a operação já realizou mais de 500.000 atendimentos. O modelo é voltado à oferta de vacinas e serviços de imunização.

  • Investimento inicial: R$ 135 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: de 12 a 24 meses
yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Franquias

Mais de Negócios

O que trava um projeto de R$ 8 milhões que promete recuperar ícones do Centro de SP

Esta IA reduz em 70% o tempo para criar documentos jurídicos — e virou aposta milionária

Por dentro do Time Out Market de R$ 35 milhões que abrirá na Paulista; veja fotos

Só tem Coca-Cola? Por que o KFC abandonou a Pepsi nos EUA

Mais na Exame

Casual

Por que alguns azeites extravirgens custam muito mais que outros?

Brasil

Abstenção, brancos e nulos: quem decide o 2º turno?

Mercado Imobiliário

Caixa não espera Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 21 mil

Esporte

Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e prováveis escalações