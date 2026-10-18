18 franquias baratas para abrir o próprio negócio a partir de R$ 9.500

Abrir uma empresa costuma exigir dinheiro para alugar um ponto comercial, contratar funcionários e montar uma estrutura. Mas algumas redes de franquias estão apostando em modelos menores para atrair quem quer começar a empreender sem assumir tantos custos fixos.

Há opções que funcionam de casa, negócios com máquinas de autosserviço e operações que dispensam uma loja física. Os investimentos começam em R$ 9.500 e chegam a R$ 135 mil.

Para quem pretende deixar o emprego e abrir o próprio negócio em 2026, o mercado de franquias oferece uma alternativa: começar com uma marca, processos e fornecedores já definidos. Isso, porém, não elimina os riscos de empreender.

Antes de investir, é preciso avaliar os custos da operação, a demanda pelo serviço na região e o capital de giro necessário para manter a empresa até que ela comece a gerar caixa.

O prazo de retorno também merece atenção. Embora algumas redes anunciem a possibilidade de recuperar o investimento em seis meses, esse resultado depende do desempenho de cada unidade. Faturamento não é lucro, e os valores divulgados pelas franqueadoras não representam uma garantia de ganhos.

A EXAME reuniu 18 franquias de diferentes setores, organizadas pelo valor do investimento inicial. A lista inclui negócios de turismo, publicidade, limpeza, alimentação, serviços financeiros, saúde e mercados autônomos.

Os dados de faturamento e prazo de retorno foram informados pelas próprias empresas e devem ser analisados como estimativas.

1. TZ Viagens

Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede de agências de turismo com 311 unidades em 24 estados. O franqueado pode trabalhar de casa ou abrir uma loja física, comercializando passagens, hospedagens e pacotes de viagens. O modelo permite começar a operação sem os custos de manutenção de um ponto comercial.

Investimento inicial: R$ 9.500

R$ 9.500 Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

R$ 42 mil Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

2. Marketing Bag

A Marketing Bag atua com publicidade em sacos de pão distribuídos em padarias parceiras. O franqueado trabalha de casa, prospecta anunciantes locais e negocia a distribuição das embalagens com publicidade. A rede oferece acompanhamento durante os primeiros 60 dias de operação.

Investimento inicial: R$ 9.990

R$ 9.990 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

3. Azul Empréstimo

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo comercializa produtos financeiros, como crédito consignado, empréstimos pessoais, financiamentos, consórcios e seguros. A rede informa ter mais de 1.000 unidades comercializadas no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: de R$ 50 mil a R$ 150 mil

de R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

4. Publicarga

A Publicarga comercializa publicidade em totens que oferecem carregamento de celulares. O franqueado pode administrar o negócio de casa e fica responsável pela venda de espaços publicitários para empresas interessadas em alcançar consumidores nos locais onde os equipamentos estão instalados. A franqueadora fornece os equipamentos e treinamento para a operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: de 6 a 9 meses

5. Dona Help

A Dona Help é uma rede especializada em serviços de limpeza profissional e conservação de ambientes. Com mais de 70 unidades e dois anos de expansão por franquias, a empresa oferece um modelo voltado à prestação de serviços, sem depender de uma loja tradicional. O negócio atende à demanda por limpeza e manutenção de espaços.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

a partir de R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

R$ 120 mil Prazo de retorno: de 10 a 14 meses

6. Smartstore

Fundada em 2019, a Smartstore opera mercados autônomos em condomínios e empresas. A rede possui mais de 2.000 lojas no Brasil e unidades na Colômbia e nos Estados Unidos. O modelo permite que consumidores façam compras sem atendimento presencial, enquanto o franqueado administra o abastecimento e a operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

a partir de R$ 40 mil Faturamento líquido médio mensal informado: R$ 6 mil

R$ 6 mil Prazo de retorno: a partir de 10 meses

7. Sonhagro

A Sonhagro oferece soluções financeiras e seguros para produtores rurais. Com mais de 11 anos de atuação e 90 unidades comercializadas, a rede trabalha com serviços voltados ao agronegócio, um setor que demanda crédito para custear a produção e investir em equipamentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

a partir de R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 33 mil

R$ 33 mil Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

8. Grãos & Cia Vending Machine

Criada em 2007, a Grãos & Cia atua no varejo de produtos naturais e lançou em 2026 um modelo de franquia com máquinas automáticas de venda. Os equipamentos podem ser instalados em academias, hospitais, clínicas e empresas, funcionando 24 horas por dia, sem funcionários dedicados ao atendimento. A rede informa ter 14 unidades.

Investimento inicial: R$ 56.800

R$ 56.800 Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 16 mil

de R$ 10 mil a R$ 16 mil Prazo de retorno: de 14 a 22 meses

9. Odonto Special

Fundada em 2019, a Odonto Special é uma rede de clínicas odontológicas que oferece tratamentos e serviços de saúde bucal. A apresentadora e empresária Sabrina Sato integra o quadro societário da empresa. A rede aposta em tecnologia e atendimento ao paciente para disputar espaço no mercado de odontologia.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

a partir de R$ 60 mil Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

R$ 150 mil Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

10. Fast4you

A Fast4you possui mais de 600 mercados autônomos instalados em condomínios, empresas, hospitais e universidades. As lojas podem ocupar espaços a partir de 15 metros quadrados e utilizam tecnologias de monitoramento e análise de consumo para auxiliar o franqueado na gestão do estoque e das vendas. Segundo a empresa, a rede registra uma venda a cada sete segundos.

Investimento inicial: R$ 60 mil

R$ 60 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

11. Acuidar

Fundada em 2016, em João Pessoa, na Paraíba, a Acuidar oferece serviços de cuidadores para pessoas que precisam de assistência no dia a dia. A rede possui mais de 320 unidades no Brasil e planeja iniciar sua expansão internacional com uma operação em Lisboa, Portugal.

Investimento inicial: a partir de R$ 68 mil

a partir de R$ 68 mil Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

R$ 170 mil Prazo de retorno: de 9 a 12 meses

12. Pet Mais Vida

Criada em 2015, a Pet Mais Vida comercializa planos de saúde para cães e gatos. No modelo home based, em que o empreendedor trabalha de casa, o franqueado busca clientes e estabelece parcerias com clínicas veterinárias. A rede possui 40 unidades no Brasil e oferece suporte para a gestão da operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

a partir de R$ 70 mil Faturamento médio mensal: de R$ 9 mil a R$ 11 mil

de R$ 9 mil a R$ 11 mil Prazo de retorno: 24 meses

13. Voltta Energy

A Voltta Energy atua com pontos de recarga para veículos elétricos. Fundada em 2019, a rede possui 21 unidades e instala equipamentos em supermercados, shoppings, clínicas e centros empresariais. O franqueado acompanha o funcionamento dos carregadores remotamente, por aplicativo, enquanto a franqueadora oferece suporte na escolha dos pontos e na operação dos equipamentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 78 mil

a partir de R$ 78 mil Faturamento médio mensal: cerca de R$ 15 mil

cerca de R$ 15 mil Prazo de retorno: 18 meses

14. Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business opera máquinas de café de autosserviço em locais de circulação de pessoas, como hospitais, estações e empresas. O modelo dispensa atendentes e permite acompanhar vendas e necessidades de reposição por uma plataforma digital. O cardápio inclui cafés, cappuccinos, chocolates quentes e bebidas com diferentes sabores.

Investimento inicial: R$ 80 mil

R$ 80 mil Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

R$ 12 mil Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

15. Amiste Café

Fundada em 2001, a Amiste Café fornece máquinas e insumos para o consumo de café em empresas. O franqueado atua na locação dos equipamentos, no abastecimento e no relacionamento com clientes corporativos. A rede iniciou sua expansão por franquias em 2013 e possui 25 unidades. O modelo trabalha com contratos de fornecimento e receitas recorrentes.

Investimento inicial: R$ 90 mil, no modelo de microfranquia

R$ 90 mil, no modelo de microfranquia Faturamento médio mensal: R$ 26 mil

R$ 26 mil Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

16. Mercadão dos Óculos

Fundado em 2012, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o Mercadão dos Óculos é uma rede de varejo especializada em armações e lentes. A empresa começou a franquear em 2013 e informa ter 750 unidades. Entre os formatos disponíveis está o modelo contêiner, com estrutura menor do que uma loja convencional.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil, no modelo contêiner

a partir de R$ 99 mil, no modelo contêiner Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

de R$ 15 mil a R$ 20 mil Prazo de retorno: de 13 a 18 meses

17. Luah Semijoias

Fundada em 2013, a Luah Semijoias comercializa acessórios banhados a ouro e trabalha com uma rede de mais de 2.000 revendedoras. A empresa iniciou sua expansão por franquias em 2017 e possui aproximadamente 20 unidades. Oferece modelos de operação home office e Premium, com diferentes estruturas de investimento.

Investimento inicial: R$ 120 mil, no modelo home office

R$ 120 mil, no modelo home office Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

18. Dr. Vacina

A Dr. Vacina é uma rede de clínicas de imunização para adultos e crianças. Fundada em 2017, começou a expandir por franquias em 2020 e possui aproximadamente 60 unidades. Segundo a empresa, a operação já realizou mais de 500.000 atendimentos. O modelo é voltado à oferta de vacinas e serviços de imunização.