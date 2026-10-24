Chefe de inteligência dos EUA alerta para aumento de ameaças iranianas contra americanos

O Irã intensificou os esforços para atacar cidadãos americanos no Oriente Médio e em outros países, segundo um alerta do chefe de inteligência nacional dos Estados Unidos, Jay Clayton, divulgado na sexta-feira, 23. As informações são da AFP.

Em um memorando enviado ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, Clayton afirmou ter recebido informações de inteligência indicando que o Irã aumentou "substancialmente" suas tentativas de planejar ataques contra integrantes do governo e cidadãos dos Estados Unidos.

"Os esforços letais de planejamento dos iranianos contra cidadãos americanos alcançaram estágios avançados tanto no Oriente Médio quanto em determinados outros países", de acordo com o texto publicado em primeira mão pela Axios.

Irã faz maior ataque a navios em Ormuz desde início da guerra

Os ataques com mísseis e drones do Irã contra embarcações no Estreito de Ormuz atingiram sua maior intensidade desde o início dos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, sete meses atrás.

Segundo reportagem do Financial Times (FT), seis navios foram atacados no domingo, 11 de outubro, no dia mais violento contra o transporte marítimo na região desde o início do conflito, levando armadores a reconsiderar o envio de cargas pelo corredor estratégico.

De acordo com a agência britânica UK Maritime Trade Operations (UKMTO), responsável pelo monitoramento da segurança marítima na região, as seis embarcações foram atacadas no mesmo dia.