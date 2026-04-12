Corinthians x Palmeiras: veja resultado do clássico deste domingo

Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0 em partida pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, 12. O resultado foi mais favorável ao time da zona leste, pois dois jogadores do Corinthians foram expulsos durante a partida.

A primeira expulsão ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo. André fez um gesto obsceno para Andreas Pereira, do Palmeiras, e foi punido após uma revisão no vídeo feita pelo juiz.

O segundo cartão vermelho veio aos 25 do segundo tempo, para Matheuzinho, que acertou o braço na cabeça de Flaco López. Ele já havia tomado um cartão amarelo no primeiro tempo.

Apesar da vantagem numérica, o Palmeiras não conseguiu abrir o placar.

Classificação do Brasileirão

O Palmeiras segue na liderança do torneio, com 26 pontos. O Corinthians está na posição 16, com 11 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

A partida marcou o segundo jogo de Fernando Diniz como treinador do Corinthians. O Palmeiras teve a ausência de Abel Ferreira. O treinador foi suspenso por oito jogos devido a expulsões recentes e não esteve na beira do gramado.