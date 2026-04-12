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Corinthians x Palmeiras: veja resultado do clássico deste domingo

Times se enfrentaram pelo Brasileirão na Neo Química Arena

Fernando Diniz, técnico do Corinthians desde abril de 2026 (AFP)

Fernando Diniz, técnico do Corinthians desde abril de 2026 (AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de abril de 2026 às 20h35.

Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0 em partida pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, 12. O resultado foi mais favorável ao time da zona leste, pois dois jogadores do Corinthians foram expulsos durante a partida.

A primeira expulsão ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo. André fez um gesto obsceno para Andreas Pereira, do Palmeiras, e foi punido após uma revisão no vídeo feita pelo juiz.

O segundo cartão vermelho veio aos 25 do segundo tempo, para Matheuzinho, que acertou o braço na cabeça de Flaco López. Ele já havia tomado um cartão amarelo no primeiro tempo.

Apesar da vantagem numérica, o Palmeiras não conseguiu abrir o placar.

Classificação do Brasileirão

O Palmeiras segue na liderança do torneio, com 26 pontos. O Corinthians está na posição 16, com 11 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

A partida marcou o segundo jogo de Fernando Diniz como treinador do Corinthians. O Palmeiras teve a ausência de Abel Ferreira. O treinador foi suspenso por oito jogos devido a expulsões recentes e não esteve na beira do gramado.

 

 

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